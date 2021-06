Daiana Estera Duțu nu terminase, încă, liceul, când s-a trezit într-un mega-scandal sexual! Se întâmpla în urmă cu aproape 10 ani, când era sedusă de profesorul de religie, apoi, abandonată. Multe rânduri s-au scris în acea perioadă, bărbatul avea să fie dat afară de peste tot, de la școală, din rândul preoților, puștoaica încerca să-și revină din traumă. Ce s-a întâmplat cu ea? CANCAN.RO a găsit-o și e BOMBĂ mărturisirea pe care avea să o facă, în exclusivitate.

Daianei îi place, clar, viața. Sedusă sau nu de acel preot-profesor pe când era în clasa a 10-a, tânăra care acum a împlinit 26 de ani este o adevărată bombă-sexy și chiar nu e departe deloc de mirajul vieții cu petreceri de cinci stele, în toate colțurile lumii, printre milionari celebri, de fapt, în pat cu milionari celebri. Nume cunoscute în lumea afacerilor sau a showbiz-ului, care nu se uită la cadouri scumpe și excursii cum un muritor de rând nu-și permite să viseze.

Daiana nu s-a cumințit deloc! Dar nu regretă o clipă din tot ceea ce a făcut în ultimul deceniu. Absolut nimic, pentru că ”este viața mea, cu bune, cu rele. Mi-a plăcut și îmi place ceea ce fac. Punct!” Nu e deloc fițoasă, deși degețelul ei finuț este strâns în brațe de un ineluș care face ”doar” vreo 6.000 de euro… Inelușul de logodnă.

Daiana, bomba-sexy care a concediat doi preoți: ”Diavolul vine deghizat!”

Povestea începe să fie spusă la o masă micuță dintr-un mall, în fața unei sticle de cola și a uneia de apă plată. ”Eu sunt Daiana, fata care am concediat doi preoți! Diavolul nu vine la noi cu fața roșie și cu coarne. Vine deghizat în tot ce ți-ai dorit vreodată”, spune tânăra și zâmbește larg. Este vorba despre profesorul-preot care a sedus-o, dar și despre pastorul care i-a apărut, nu de mult timp, în drumul vieții. Daiana devine, brusc, serioasă.

”Am avut multe relații, am văzut multe țări, vreo 13 la număr. Am trăit cu bărbați care m-au răsfățat. M-am iubit și cu unul, și cu altul… Am fost întreținută de milionari. Unii dintre ei sunt foarte cunoscuți. Căsătoriți, cu familii… Români, străini…”, spune Daiana. Insistențele sunt zadarnice. Milionarii sunt păstrați la tăcere precum banii într-o bancă elvețiană.

”Eram amantă, o amantă bună, știu să mă port. Primeam cadouri, ce cadouri, vacanțe exotice, mergeam cu ei, o zi, două, o săptămână. Eram tratată ca o regină, serios, oameni civilizați”, continuă ea. ”Oameni grei, pe care vreau să-i păstrez anonimi. Dar s-a întâmplat ceva…” Daiana s-a îndrăgostit! Nu de vreun milionar, ci de omul care a ”repezit-o” la o destinație, după o comandă scurtă la telefon.

Daiana s-a măritat cu șoferul de taxi! A cerut-o de nevastă la Castelul Bran

Așa a fost să fie pentru fata sedusă cândva… Să se lase purtată de fiorul dragostei. Nu i-a păsat de bani, atunci. I-a plăcut de șoferul de taxi și a schimbat numărul de telefon cu el. ”Ne-am întâlnit, ne-am iubit… M-a cerut de nevastă la Bran…chiar în castel, sus”, povestește tânăra. Avea să se mute într-o garsonieră de doar 13 metri pătrați. ”Era, undeva, în Titan. Da, doar 13 metri avea. Un an am stat acolo… Am renunțat la milionari, pentru că-l iubeam pe soțul meu, iar eu nu sunt o fată strângătoare. Trăiam din taximetria lui”, continuă Daiana. Divorțul, după trei ani.

Rodul iubirii, o fetiță care acum are patru ani și este îngrijită de sora Daianei, în Anglia. ”Erika Maria este fetița mea, stă cu sora mea, care are trei copii, în Anglia. Am semnat amândoi o procură la notar că vrem ca fetița să plece la sora mea acolo”, a încheiat Daiana capitolul ”măritiș”.

Iar de aici a luat-o, din nou, ”razna”. Milionarii, milionarii…. ”M-am despărțit… Am reluat ce făceam … Paris, Egipt, Luxemburg… Șirul vacanțelor cu milionari. Renunțasem la tot pentru dragoste, dar mi-am dat seama că nu a fost bine. E mai bine așa…”

Amor pe blat cu ortopedul din Egipt: ”Nu avea voie să urce!”

Ibiza… Acolo, Daiana Estera avea să ajungă alături de un cunoscut bărbat din showbiz. Nu oricum s-a derulat întâlnirea. ”Am fost la swing cu el, la un resort din Ibiza. Eu am ajuns înainte, el a venit după, ca să nu se prindă nimeni. Dar să vezi în Egipt cum a fost…. Cu un medic ortoped, căsătorit”, a propus Daiana o nouă povestioară fără perdea.

L-a cunoscut tot la …swingeri. În România. Avea s-o cheme în Egipt. S-a dus, iar acolo, peripeții. ”Am stat singură la hotel. Mi-a plătit tot, ne-am văzut pe furiș. Am coborât din camera, că el nu avea voie să urce la mine, și ne-am dus la un apartament al unui prieten al lui. O săptămână am stat acolo. Mă revăd cu el, țin legătura cu mulți… Ne vedem regulat”, a povestit Daiana. Iar nemțul a fost cireașa de pe tort: ”Era bogat! Îmi dădea cardul lui… lunar, 5.000 de euro. Eu m-am distrat, mi-am cumpărat tot ce mi-am dorit. Nu am strâns nimic, am trăit!”

S-a îndrăgostit din nou: de pastorul pe care-l vrea soț!

Și a apărut pastorul! De care s-a îndrăgostit. ”A venit, m-a luat la hotel și a fost de vis! Doi ani am stat împreună, fără să se știe. Ne vedeam doar pentru sex. S-a aflat. Are opt copii, soție… L-am dat și pe ăsta afară de la biserică! Acum s-a mutat cu mine, suntem un cuplu. Stăm cu chirie, la mine…”, dezvăluie, fericită, Daiana.

Iar la finalul anului trecut, pastorul avea s-o ceară de soție. ”Pe 15 decembrie m-a cerut cu un inel de vreo 6.000 de euro. S-a întâmplat la Castelul Peleș. A cumpărat apoi verighete, astea mai ieftine, la vreo 1.000 de euro la un loc. El a băgat divorț și așteaptă acum să se încheie…c a să ne putem căsători noi”, a dezvăluit fosta elevă. Povestea nu se încheie, însă, aici. Continuarea este, de-a dreptul, uluitoare: cine mai vine în pat, alături de Daiana și pastor? Nu rata mâine seară!

