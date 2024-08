Augusta Petrescu Lazarov s-a reprofilat! În ce afacere a investit: „Ne-am setat să colorăm fericirea”

Augusta Lazarov Petrescu, văduva celui mai performant producător TV român din toate timpurile, Valeriu Lazarov, a dezvăluit, în cadrul podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene totul despre culisele televiziunii. Alături de primul ei soț, Valeriu Lazarov, realizatoarea a adus pe micile ecrane cele mai de succes formate din România. Dintre producțiile emblemă din istoria televiziunii românești care i-au avut ca promotori pe Augusta și Valeriu Lazarov amintim „Surprize, surprize”, „Din dragoste”, „Ciao, Darwin” sau „Iartă-mă”. Acum însă, celebra realizatoare tv a decis să încerce și o altă direcție. A povestit totul în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

După 14 sezoane de Te cunosc de undeva, Revelioane care au scris istorie și sezoane ale celor mai de succes emisiuni de diverstiment, Augusta Lazarov Petrescu a părăsit Antena 1, pentru TVR1, unde s-a ocupat de emisiunea matinală, Cu capu-n zori. Acum , realizatoarea tv are un nou proiect, o colaborare cu un grup de televiziune din Ungaria, dar și o afacere care nu are legătură cu lumea televiziunii.

Văduva regretatului Valeriu Lazarov duce mai departe imperiul construit

„Mi-ai spus la început, înainte de a începe filmarea, lucrezi în continuare în lumea televiziunii pe un proiect extrem de interesant” , dezvăluie Adrian Artene.

„Am o colaborare cu grupul de televiziune TV2 din Ungaria, care are aici, în România, 13 posturi tv pe care le difuzează în pachetele opționale ale cabliștilor. Sunt producții bazate fie pe formate internaționale arhi-cunoscute sau producții proprii de la știri, până la matinal și talk-show-uri. Eu mă ocup de administrarea acestor 13 posturi tv” , a spus Augusta Lazarov Petrescu în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

Ce îi aduce cel mai mare „câștig” realizatoarei tv: „Ne-am setat să colorăm fericirea”

Celebra realizatoare tv a dezvăluit că anul acesta a fost anul schimbărilor pentru ea. Pe lângă colaborarea cu grupul tv din Ungaria, Augusta Lzarov Petrescu a început un proiect nou care îi aduce multă satisfacție. Este vorba despre o firmă de evenimente care în care este implicată trup și suflet.

„Din ianuarie anul acesta am început un nou proiect, și anume o firmă de organizare evenimente, împreună cu prietena mea, Letiția Pop Enache, și ne-am setat să colorăm fericirea. Mi-a plăcut foarte tare ideea ei, am zis să pornim împreună pe drumul acesta. Am început și am desenat logo-ul, ei i-a plăcut tare mult. L-am transpus cu ajutorul unui băiat priceput în ale designului web. Apoi am ales denumirea firmei cu ajutorul lui Andreas. El având o imaginație foarte bogată a spus dacă tot suntem legați unul de altul. Luca, fiul nostru este la liceul francez, iar Letiția este profesoară de istorie și geografie în limba franceză, ne-am gândit cum am traduce `Bucuria de a trăi` în franceză. `Joie de Vivre`. Așa se numește firma noastră de evenimente”, a spus celebra realizatoare tv.

Mai mult, odată cu schimbarea direcției, au existat și numeroase provocări pe care, însă, Augusta Lazarov Petrescu le-a trecut cu brio. „Am avut deja un botez, am încheiat deja organizarea pentru aniversarea unei doamne, mai avem un botez în toamnă, un tip de Oktoberfest, o nuntă. Este interesant pentru că descoperi comportamente surprinzătoare în astfel de momente pentru că oamenii își schimbă atât de rapid dorințele și opțiunile încât trebuie să fii destul de integru” , a dezvăluit fosta soție a lui Valeriu Lazarov.

