Autoritățile au făcut anunțul! Cine sunt românii care pot beneficia de un credit în valoare de 10.000 de euro pentru care statul plătește dobânda

Studenții români pot primi un credit de până la 10.000 de euro. Anunțul a fost făcut chiar de actualul ministru al Familiei și Egalității de Șanse, pe rețelele de socializare. Gabriela Firea a dezvăluit toate detaliile despre proiectul prin care tinerii ar putea fi ajutați.

În data de 17 noiembrie, Gabriela Firea a ținut să le ureze „la mulți ani” studenților de pretudindeni. Cu acest prilej, a dezvăluit că, din funcția de ministru, încearcă să ajute tinerii, mai ales în momentele actuale, atât de dificile din punct de vedere economic. Ca urmare, a făcut un proiect prin care studenții români pot beneficia de până la 10.000 de euro.

„Studenții, tinerii în general, trebuie în primul rând ascultați. Încă de la începutul mandatului de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse am fost deschisă și am avut întâlniri cu organizațiile studențești și de tineret. Alături de colegii mei, am încercat să facem posibile multe dintre cererile și nevoile studenților, în contextul actual al crizei economice, generată de scumpirile la energie”, a spus Gabriela Firea pe Facebook.

Cum poți să primești 10.000 de euro dacă ești student

Conform anunțului făcut de Gabriela Firea, prin proiectul „Student Invest”, studenții din România pot primi până la 10.000 de euro, sub forma unui credit. Banii trebuie înapoiați, zece ani mai târziu. Bonus: toate taxele ce țin de dobândă vor fi plătite de statul român, pentru a încuraja tinerii să investească în educația lor.

„Student Invest” este un proiect extrem de important pentru studenți, inclus în pachetul „Sprijin pentru România”. Studenții pot obține credite de maximum 10.000 de euro, pe o perioadă de până la 10 ani, cu dobânda plătită integral de stat. Se pot plăti taxele de studii, cursuri, rechizite sau alte echipamente care să-i ajute pe studenți pe timpul facultății”, a adăugat ministrul.

