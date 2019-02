Avem decizia de ultimă oră din dosarul cunoscutului politician! Instanța a stabilit daune morale de 50.000 lei și…

În vara lui 2017, Cristian Boureanu a fost implicat într-un episod controversat! Fostul politician a fost acuzat de un afacerist constănțean, proprietar al unui ATV, că a condus cu viteză mare vehiculul respectiv și a provocat un accident în care un prieten al constănțeanului a suferit răni grave. După doi ani de judecată, magistrații au dat sentința și au stabilit daune morale de 50.000 lei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră din procesul în care a fost implicat renumitul om politic. (CITEȘTE ȘI: AU APĂRUT NOI FILMĂRI + 18 CU MUSCULOSUL DE LA FERMĂ & UN CONCURENT DE LA ”INSULA IUBIRII”)

Cristian Boureanu a fost acuzat de afaceristul constănţean că s-ar fi urcat la volanul unui ATV care nu îi aparţinea, ar fi condus nebuneşte şi s-ar fi răsturnat cu vehiculul. Ștefan Lucian, bărbatul care se afla pe scaunul din dreapta, ar fi suferit răni grave.

Mărturisiri șocante

„De 1 Mai, am ieşit cu prietenii la un grătar, la ieşire din Mamaia, la o plimbare cu un ATV. Ne-am oprit, la un moment dat, în apropierea grupului în care se afla şi Boureanu. Prietenul meu a coborât să prezinte maşina, moment în care domnul Boureanu s-a urcat la volan, eu fiind în dreapta. A demarat în trombă, a făcut nişte mişcări foarte bruşte, care au cauzat răsturnarea noastră, eu rănindu-mă foarte grav la umăr. La o viteză foarte mare, Boureanu a luat brusc de volan, moment în care ATV-ul s-a răsturnat.

Ce îmi aduc aminte, văzând viteza cu care merge şi inconştienţa cu care se deplasează, nefiind al lui, am ţipat să se oprească, chiar şi prietenul meu, ceea ce nu a făcut. Cei cu care am vorbit ulterior au spus că am avut mare noroc, că puteam fi morţi, că la asemenea viteză nu ai cum să scapi. Cred că am avut un înger păzitor. Am depus şi o plângere penală”, a declarat, la vremea respectivă, Ștefan Lucian, bărbatul rănit în accident.

Procesul a ajuns la final

După aproximativ doi ani de procese, magistrații au dat sentința în acest caz. Instanța a stabilit stabilit daune morale în valoare de 50.000 lei, dar și suma de 76.340 reprezentând despăgubiri materiale, care vor fi suportate de către firma de asigurare.

”Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă societatea pârâtă să-i plătească reclamantului următoarele sume de bani:

1) 7.631.40 lei, reprezentând despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului material suferit în urma accidentului rutier produs la data de 01.05.2017, din vina intervenientului forțat;

2) 50.000 de lei, reprezentând despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor morale suferite în urma accidentului rutier produs la data de 01.05.2017, din vina intervenientului forțat;

3) 2.591.57 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare; cererea de apel se depune la Judecatoria Constanta”, se arată în decizia magistraților.

CANCAN.ro deține singurele imagini

Înainte de accident, site-ul nr.1 din România a surprins scene halucinante cu același mijloc de transport.

În imagini se poate vedea cum turiştii aflaţi pe plajă se feresc din calea bolidului scăpat parcă de sub control. Conducătorul și pasagerul din dreapta nu par deranjați de turişti, accelerând pe lângă ei ca printre jaloane.

Potrivit legii, pe plajele litoralului românesc, utilizate în scop turistic, se interzice accesul, circulaţia sau staţionarea vehiculelor, cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor. Cei care ignoră legea riscă o amendă cuprinsă între 10 mii şi 20 mii de lei.

