Avem imaginile! Cum “a combinat-o” Alex Velea pe Antonia în 2013, când el era căsătorit cu Ana și ea era soția lui Vincenzo Castellano

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton, iar povestea lor de dragoste i-a intrigat pe mulți la început… Și asta pentru că, atunci când flacăra iubirii s-a aprins între ei, artista era soția lui Vincenzo Castellano, iar el – căsătorit cu Ana, fosta soție. Avem imaginile care demonstrează cum “a combinat-o” cântărețul pe cea care este considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume. De asemenea, avem și dezvăluiri nemaiauzite de la prima lor întâlnire.

Cum “a combinat-o” Alex Velea pe Antonia în 2013

Alex Velea și Antonia s-au cunoscut la un studio de înregistrări, iar atunci a fost prima dată și-au strâns mâinile. Într-un interviu acordat de curând, cei doi parteneri au rememorat ziua în care drumurile lor s-au intersectat. “A fost un moment inedit, pentru că nu ne așteptam. Nu știam că în adâncul nostru este o dragoste atât de mare unul față de celălalt, pentru că am fost la început amici și am stat o perioadă amici destul de bună…”, a dezvăluit Alex Velea în cadrul unui interviu acordat pentru o emisiune de la Antena Stars.

Antonia a mărturisit că Alex Velea a atras-o dintotdeauna, dar, fiind într-o relație, și-a impus să nu dea curs acelor sentimente, gânduri. “Nu, dar noi când ne-am cunoscut ca și colegi, pentru mine era o onoare, pentru că îl văzusem la televizor. Deci, era: «Ooo, Alex Velea!». Da, dar el era mai cunoscut decât mine. Era pentru mine, gen… întotdeauna m-a atras, dar nu îmi permiteam să se ducă în căsuța aia (n.r.: gândurile pe care le avea atunci)”, a declarat frumoasa artistă.

Ulterior, Alex Velea a continuat șirul declarațiilor despre când a decis împreună cu Antonia să formeze un cuplu: “Cred că de când au luat final relațiile noastre anterioare, atunci am început să ne vedem fiecare pe celălalt cu alți ochi. Și ea s-a îndrăgostit de șarmul meu pentru că nu ai cum să nu te îndrăgostești de asta. Și… totul s-a concretizat într-o familie frumoasă, Dumnezeu ne-a dat trei copii frumoși, suntem fericiți. Îi mulțumesc în fiecare zi că mă iubește și că m-a făcut atât de fericit, m-a împlinit”. Partenera lui a subliniat: “A fost cel mai frumos lucru din viața mea și am luat cea mai bună decizie”.

Șarmul cântărețului se poate observa și în imaginile din galeria foto a articolului, care au fost făcute în vara lui 2013 când ei s-au întâlnit în studioul de la Pro FM. Și dacă la început cei doi nu prea discută, pe parcursul emisiunii, Alex Velea începe să aibă gesturi destul de îndrăznețe… gesturi care “l-au trădat”.

Când s-a îndrăgostit nebunește Alex Velea de Antonia

“Aș putea să vorbesc foarte mult de Antonia în general. O iubesc extrem de mult. Sunt încântat de ea, o ador cu toată ființa mea, aș face orice pentru ea. Amândoi am trecut prin căsnicii eșuate și nu știu ce ar fi fost dacă nu ar fi apărut ea în viața mea. Înainte să fim iubți am fost prieteni o perioadă destul de lungă timp în care ne-am cunoscut, au fost 3-4 ani în care am fost amici. Ne-am cunoscut la studio. Nu ne-a venit să credem că după primele întâlniri deja ne îndrăgostiserăm foarte rău. Nu știam cum să îi spun să nu se sperie sau să nu fie prea devreme. Dacă ați cunoaște-o cu adevărat ați vedea că e și mai frumoasă pe interior. Adică frumusețea asta care te lasă cu gura căscată, te lasă mască ar fi umbrită de frumusețea interioară. Nu că simt că m-am schimbat în bine, m-a ajutat în absolut tot”, a declarat Alex Velea în cadrul show-ului “Dansez pentru tine”.

“Acum e momentul să le spunem că noi ne potrivim și că eu te iubesc foarte mult! De când eram mai mică, îmi doream 3 copii. Se întâmplă în viaţă să te desparţi. Nimeni nu îşi doreşte asta atunci când e şi un copil la mijloc. Nu-i doresc nimănui să facă asta. Sunt de principiu ca un copil să crească într-o familie cu doi părinţi care sunt împreună, să fie o familie unită. Când i-am spus şi a doua oară că sunt gravidă, era de-a dreptul şocat”, a afirmat Antonia în cadrul emisiunii-concurs de la Pro TV la care a participat sezonul trecut.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.