Ce studii are, de fapt, Antonia! Alex Velea este olimpic pe lângă ea

Antonia este una dintre cele apreciate femei din România, iar în TOP 100 Cele mai frumoase femei din lume, ea a ocupat un loc fruntaș anul trecut. Cu milioane de fani în țară și peste hotare, cântăreața primește nenumărate mesaje despre viața privată și nu numai. Și nu sunt puțini cei care și-au dorit să știe ce studii are, de fapt, sexy artista. Până să aflați aceste detalii, vă spunem că ea nu a absolvit nicio facultate și că partenerul său de viață, Alex Velea, “a bifat” experiența de student și chiar a avut rezultate bune.

Ce studii are, de fapt, Antonia

În vârstă de 30 de ani, Antonia a crescut și s-a format ca om în Statele Unite, după ce ea și părinții săi au părăsit România – pe atunci artista avea doar cinci ani. Ei au locuit o perioadă în Utah, după care s-au mutat în Nevada, mai exact în excentricul Las Vegas – la acea vreme, Antonia avea 13-14 ani, după cum a mărturisit într-un interviu mai vechi. De curând, Antonia a declarat că a fost nevoită să facă singură banii, pentru că părinții ei nu o mai puteau ajuta din punct de vedere financiar. Ea a defilat pe mai multe catwalk-uri, iar experiența căpătată ca model a ajutat-o în cariera muzicală. Chiar dacă moda nu a fost o pasiune, vă reamintim că în urmă cu șase ani, partenera de viață a lui Alex Velea și-a lansat o linie vestimentară, numită MOJA.

“Mi-a luat puțin mai mult timp, având în vedere că sunt două mentalități total diferite, plus că am crescut acolo și nu aveam niciun prieten aici. Mi-a fost greu să mă adaptez, dar m-am mișcat repede, am intrat în lumea modei, având în vedere că părinții mei nu mai puteau să mă ajute cu bani. Am fost nevoită să fac bănuții mei. Nu a fost pasiunea mea niciodată, am făcut-o pentru experiență, dar m-a adus pe drumul pe care mi l-am dorit eu. De fapt, a fost un pas intermediar. Mi-a fost însă greu și a durat ceva până m-am obișnuit. Poate și din cauză că am venit la 18 ani”, a dezvăluit Antonia pentru jurnaliștii de la VIVA! , a dezvăluit Antonia pentru jurnaliștii de la

După ce a revenit din America, unde a făcut cursuri de canto, Antonia s-a căsătorit cu Vincenzo Castellano. Nunta lor a avut loc în 2011, iar la doi ani de la fericitul eveniment, ei au divorțat. În timpul mariajului lor a apărut: Maya, care este crescută de buncii italianului. Ulterior, cântăreața și-a refăcut viața alături Alex Velea, căruia i-a dăruit doi băieți: Dominic și Akim. “Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, a mai povestit artista în cadrul aceluiași interviu.

"Când aveam vreo 12 ani, am luat parte la un Talent Show şi am cântat împreună cu două prietene de-ale mele o piesă de la Destiny's Child", a declarat Antonia, relatează okmagazine.ro. La finalul anului trecut publicația The Independent Critic a anunțat oficial că în "Top 100 Most Beautiful Women 2018", Antonia a reușit performanța de a ocupa locul 8, câștigând detașat în fața Rihannei, care a ocupat poziția 21, dar și în fața Keirei Knightley, a Selenei Gomez, a supermodelului Sara Sampaio și a lui Gigi Hadid, aceasta din urmă clasându-se pe locul 68.

Alex Velea, fost olimpic în timpul școlii

În vârstă de 35 de ani, Alex Velea a fost olimpic la matematică, limba română, franceză și premiant din clasa întâi până într-a XII-a. Mai mult, cântărețul a absolvity liceul cu o medie foarte mare: 9,81. “Eram un copil foarte cuminte. Părinții au stat mereu lângă mine, m-au ajutat mereu și au dorit ca odrasla lor să crească așa cum trebuie. Mi-a mers bine rău la școală, am luat premiul I din clasa I până în a XII-a. Dacă vă dau carnetul, vă panicați. Am fost olimpic la matematică, la română, la franceză; am terminat liceul cu 9,81”, a declarat Alex Velea în cadrul unui interviu mai vechi, relatează wowbiz.ro.

Excentricul artist a absolvit Facultatea de Electromecanică și are o diplomă în Inginerie și protecția mediului. El a mai dezvăluit că, în timpul facultății, a fost pus în ipostaza de a alege între o bursă în Franța și realizarea piesei “Selecta” împreună cu Anda Adam; desigur, a optat pentru a doua variantă și nu regretă deloc decizia luată.

“Am fost prima generație care am dat capacitatea, am dat bac la prea multe materii, în clasa a XII-a am stat cu burta pe carte. Apoi am dat la facultate la Electromagnetică, una grea Ingineria și protecția mediului în Industrie. În primul semestru, am cam lipsit pentru că am fost la un concurs, la «Star Factory» de la Prima, pe care l-am și câștigat de altfel. Dar mi-a fost jenă să mă duc să le zic profesorilor, știți eu am fost la un concurs și am câștigat… așa că ei au crezut că am lipsit voit și m-au taxat puțin, dar apoi și-au dat seama că am venit la facultate să învăț și apoi am devenit bursier. La un moment dat, aveam de ales dacă să mă duc cu o bursă în Franța, ca să-mi aprofundez studiile, sau să vin la București să fac piesa «Selecta» cu Anda Adam. Am venit și am făcut piesa și acum sunt aici”, a mai spus Alex Velea atunci.

Cântăreţul are Diplomă în Inginerie și protecția mediului.

Antonia Iacobescu și Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme

Antonia și Alex Velea se iubesc de ani buni și au împreună doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) şi Akim Alexandru (n.: 7 decembrie 2016). Cântăreaţa mai are o fiică, pe Maya, din căsnicia cu Vincenzo Castellano. Pentru custodia fetei, cei doi foști soți au o dispută care durează de câțiva ani. Maya Rosaria Castellano s-a născut pe 28 august 2010. În prezent, ea locuieşte în Italia alături de bunicii lui Vincenzo.