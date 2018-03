În urmă cu aproape doi ani, polițiștii și procurorii DIICOT făceau cea mai mare captură de cocaină din toate timpurile, de la noi. Drogurile, care valorau peste 625 de milioane de euro, erau ascunse în containere cu banane, special disimulate ca să nu fie descoperite de câinii antidrog. Rețeaua era condusă de un marocan poreclit ”Rocky”, care a picat în mâinile românilor cu ajutorul anchetatorilor spanioli, pentru că planul de bătaie al traficanților se făcea în localurile din Madrid. Succesul operațiunii a venit, de altfel, după o minuțioasă anchetă internațională, coordonată, din partea României, de comisarul șef Claudiu Cucu, de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, unul dintre cei mai apreciați polițiști români. CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, a aflat detalii explozive din rechizitoriul procurorilor!

În dosarul absolut neobișnuit – ca urmare a valorii uriașe de piață a drogurilor – au fost trimiși în judecată Mimoun Kaabounim, zis „Dark Rocky“ şi „Rocky“, Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas şi Miceika Tadas.

Potrivit DIICOT, „în perioada aprilie – iunie 2016, inculpatul Mimoun Kaabouni împreună cu inculpaţii Narvaez Ramon Diego, cetăţean columbian, şi cu Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas şi Miceika Tadas, cetăţeni lituanieni, au iniţiat şi au constituit un grup infracţional organizat, pe care ulterior l-au şi sprijinit prin acţiuni distincte, în scopul săvârşirii de infracţiuni de trafic internaţional de droguri de mare risc (efectuarea de transporturi de mari cantităţi de cocaina din Columbia în Europa de Vest, cu tranzitarea teritoriului României) şi trafic intern de droguri de mare risc (extragerea, deţinerea şi manevrarea drogurilor respective, pe teritoriul României, în vederea transportării ulterioare a acestora în ţări din Europa de Vest)“.

Cocaina era destinată pieței din Olanda

„Astfel, în perioada aprilie – iunie a anului 2016, împreună cu inculpaţii anterior menţionaţi, au introdus în România, prin Portul Constanţa, fără drept, cantitatea de aproximativ 2.500 de kilograme de cocaină, prin disimularea acestor droguri în spaţii special amenajate ale unor containere (introduse în România prin utilizarea, ca paravan, a unor operaţiuni de import – export de aproximativ 320 de tone de banane din Columbia în România).

Tot astfel, în perioada 21.06.2016 – 29.06.2016, activitatea infracţională a inculpatului Mimoun Kaabouni a continuat, în sensul că, împreună cu inculpaţii Narvaez Ramon Diego, Mikailionis Nerijus, Laurincikas Audrius, Gaidamavicius Vygantas şi Miceika Tadas, a încercat să scoată din România, fără drept, cantitatea totală de aproximativ 2.500 de kilograme de cocaină provenită din Columbia, droguri ce urmau a fi direcţionate către Europa de Vest“, potrivit DIICOT.

Anchetatorii mai arată că, „pentru extragerea drogurilor, inculpaţii au închiriat un depozit pe raza localităţii Eforie Sud, desfăşurând aceste activităţi la data de 27/06.2016 şi la data de 29.06.2016, orele 20.00, moment în care procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri din cadrul DCCO, au descins la acest imobil, procedându-se astfel la constatarea în flagrant a infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de mare risc şi trafic intern de droguri de mare risc“.

(CITEȘTE ȘI: „Bombă” la DIICOT Dâmboviţa. Un fost jucător de la Chindia Târgovişte şi fiul lui Ghenosu, suspecţi într-un dosar de trafic de droguri)

Cât de bine au gândit traficanții importurile de ”banane”

CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, prezintă în exclusivitate extrase din rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT, pe baza căruia sunt judecați traficanții de cocaină.

”Conform sesizării din oficiu, membrii unei grupări infracționale coordonate de către numitul «SPEEDY», identificat ulterior ca fiind SALEEM MOHAMMED IRFAN MOHAMMED, intenționau să efectueze un transport de aproximativ două tone de cocaină din Columbia către Europa de Vest, cu tranzitarea teritoriului României. Referitor la numitul «SPEEDY», se dețineau date conform cărora acesta mai fusese implicat în activități infracționale circumscrise traficului de droguri . Modul de operare utilizat de către membrii grupării infracționale, presupunea utilizarea ca paravan pentru transportul cocainei a unei operațiuni de import – export de banane din Columbia în România, pe cale maritimă. Pentru a crea aparența desfășurării unor acte licite de comerț, autorii faptei au decis să fie efectuate,la intervale regulate, mai multe transporturi de banane, din Columbia în România , astfel că, urmau să trimită, inițial, un container cu banane, apoi, la interval de o săptămână, alte două containere cu același gen de marfă, pentru ca, după o perioadă de încă o săptămână, să fie expediate încă patru containere cu banane, dar în care, de această dată, să fie disimulată cantitatea de aproximativ două tone de cocaină.

În vederea concretizării planului infracțional, făptuitorii au realizat în cadrul grupării infracționale pe care o constituiseră, conexiunile cu furnizorii de cocaină,cu finanț atorii operațiunii de trafic de droguri și cu beneficiarii drogurilor, precum și cu un furnizor de banane din Columbia, la acel moment, acest furnizor nefiind cunoscut organelor judiciare.

De asemenea, în cadrul acțiunilor întreprinse, făptuitorii întreprindeau demersuri pentru identificarea în România a unei societăți comerciale, pe care să o folosească în calitate de importator, pentru realizarea formală a operațiunilor de import –export de banane ,în care intenționau să disimuleze cantitatea de aproximativ două tone de cocaină.

Pentru realizarea transportului de droguri în modalitatea prezentată mai sus, membrii grupării infracționale și-au exprimat disponibilitatea de a trimite sumele de bani necesare plății către furnizorul din Columbia a contravalorii bananelor ce urmau să fie folosite pentru ascunderea drogurilor, stabilind ca o primă tranșă de bani, să fie suma de 40.000 dolari SUA .

Rocky era omul cu banii

”Din declarațiile date la 30.06.2016 și 07.07.2016, de către „T_____ A____” rezultă următoarele:

Persoanele care s-au ocupat de conceperea modalității de transportare a celor 2,5 tone de cocaină, precum și de punerea în practică a strategiei infracționale pe care au stabilit-o, erau organizate într-o structură, care presupunea mai multe paliere, respectiv un nivel de vârf, ca factor decizional, intermediari ai acestora, persoane de contact cu furnizorii de cocaina și cu furnizorii de banane, care constituiau paravanul pentru transportul drogurilor și persoane care aveau sarcina de a asigura transportul rutier al drogurilor din România, în țara de destinație, respectiv Olanda.

Inițial nu a avut posibilitatea să cunoască această structură organizatorică, însă în timp mi-am dat seama că, la nivelul de vârf al luării deciziilor, se afla numitul „Rocky” sau „Dark Rocky”, identificat ca fiind M_____ K_______. Acesta este cel care a finanțat integral operațiunea de import/export de banane efectuată între Comercializadora Eshkol S.A/ Columbia și S.C. Alfredo Fresh S.R.L./România, precum și tranzacția cu droguri, dar nu știu dacă pentru aceasta din urmă a acționat singur sau împreună cu alte persoane.

O altă persoană care face parte din aceeași grupare infracțională este numitul „Speedy” sau „Moe”, identificat ca fiind Saleem Mohammed Irfan Mohammed, care a asigurat transmiterea sumelor de bani, de către M_____ K_______, către reprezentanții firmei S.C. Alfredo Fresh S.R.L./România, pentru plata către furnizorul Comercializadora Eshkol S.A./Columbia a contravalorii bananelor și a transportului acestora, această operațiune de import/export fiind utilizată ca paravan pentru transportul cocainei”.

(VEZI ȘI: O dansatoare la bară a fost arestată pentru trafic de droguri! )

Martorii sub acoperire au furnizat ponturile

Procurorii DIICOT au folosit inclusiv martori sub acoperire, care au contribuit la demascarea mega-operațiunii.

”Din declarația colaboratorului cu nume de cod ,,I___ A__”, rezultă următoarele: Pe la începutul anului 2016, inculpatul K_______ M_____ , cunoscut de colaborator ca fiind ,,ROCKY”, a afirmat că era interesat să găsească o modalitate nouă de a introduce în Europa cocaina provenită din Columbia, în condițiile în care nu mai erau operaționale rutele vechi pe care le utilizase înainte, precizând că au existat mai multe situații în care anumite cantități din drogurile sale au fost capturate de autorități. Colaboratorul ,,I___ A__” a menționat că inculpatul K_______ M_____ a afirmat că folosise anterior, ca puncte de introducere a cocainei în Europa, porturile din Rotterdam, Amsterdam și Antwerp. Colaboratorul a făcut și o descriere a inculpatului K_______ M_____ ,pe care îl cunoștea doar cu apelativul ,,ROCKY”, arătând că acesta este de origine marocană, locuiește în Spania în zona Malaga, anterior locuind în Olanda, are aproximativ 45-46 de ani, 1,75-1,77 metri, păr creț, ten închis la culoare, constituție atletică. Colaboratorul ,,I___ A__” a mai declarat despre inculpatul K_______ M_____ că acesta, în demersurile sale de a găsi o modalitate nouă de a introduce cocaină în Europa, l-a cunoscut pe ,,MOE”, căruia i se mai spune ,,BRO”, prin intermediul lui ,,WHITE”, iar, la rândul său, ,,MOE” i-a făcut legătura lui ,,ROCKY” cu ,,FALCO”. Colaboratorul a precizat că ,,WHITE” are cetățenie britanică și are numeroase tatuaje pe brațe și locuiește în Dubai, la fel ca și ,,MOE” și ,,FALCO”.

După ce inculpatul K_______ M_____ a obținut conexiunea cu ,,FALCO”, a decis să realizeze o tranzacție de aproximativ 2,3 tone de cocaină, urmând ca drogurile să fie transportate, pe cale maritimă, din Santa M____ – Columbia în portul C________, cu opriri intermediare în Panama și Turcia. Ulterior, drogurile urmau să fie transportate, pe cale rutieră, în Olanda”.

(…)

Potrivit aceleiași declarații, planul lui „ROCKY” mai presupunea ca, după extragerea drogurilor, să trimită în România 2-3 tiruri care au construite spații speciale în care vor fi ascunse drogurile și în această modalitate să le transporte în Olanda. De transportul unei părți din cocaină urma să se ocupe „MOE”, folosind tot tiruri, însă, de această dată, cocaina urma să fie ascunsă în diferite mărfuri, sub aparența unor operațiuni de import–export. Pentru facilitarea aducerii drogurilor în România, ROCKY va plăti o anumită sumă de bani, reprezentând peste 2.000 dolari SUA, pentru fiecare kilogram de cocaină, o primă plată urmând să fie făcută de inculpat în momentul în care va trimite în România primele tiruri pentru a prelua cocaina.

(VEZI ȘI: Am aflat de ce a fost reţinut celebrul dealer de droguri al vedetelor)

Spaniolii au furnizat probe importante. Cocaina, marcată cu numele unor firme celebre

Autoritățile române au beneficiat de concursul celor spaniole, pentru demascarea și probarea traficanților de calibru care foloseau țara noastră ca locație de tranzit pentru cocaină.

”Au fost înregistrate discuțiile din timpul întâlnirii din data de 11.06.2016 de la restaurantul Du Liban din Madrid și audiat ca martor agentul sub acoperire cu nume de cod „A____”,în fața Procurorului din cadrul Parchetului Special Antidrog, când agentul sub acoperire a răspuns întrebărilor transmise în cadrul procedurii de mai inițiată de autoritățile judiciare române. În acest context, cu privire la discuțiile pe fondul întâlnirii din 11.06.2016 , la care martorul a fost prezent , acesta a declarat că:

M_____ K_______ a explicat (pe fondul întâlnirii din 11.06.2016 la care a participat și martorul ), că doreau să trimită 2.305 kilograme în patru containere, menționând că primele două erau deja încărcate pe vapor și se aflau în drum spre România. Celelalte două urmau să ajungă două săptămâni mai târziu, adică pe data de 02.07.2016. Cu privire logo-urile imprimate , M_____ K_______ a explicat că ,pe colete ,sunt imprimate trei logo-uri diferite, și anume simbolurile „Kenzo”,”Rolex” și „Louis Vuitton”, acestea vor fi folosite de către organizația infracțională pentru a putea deosebi pachetele de cocaina, după greutate și proprietarul acesteia.

2)Aceste informații i-au fost furnizate celeilalte persoane , M_____ K_______ arătându-i un mesaj PGP (Pretty Good Privaci) în care apăreau numerele containerului și cantitățile de droguri trimise în fiecare dintre acestea, martorul neputând furniza informația exactă cu privire la cantitatea de droguri din fiecare container și simbolurile imprimate pe respectivele pachete.

3) M_____ K_______ se ocupă de expedierea containerelor,iar Lyobo B______ ,de primirea acestora .

4 )Marfa folosită ca paravan consta dintr-un transport de banane ,iar în ceea ce privește suma de bani plătită până la momentul expedierii , M_____ K_______ a afirmat că se primise deja suma de 700.000 euro.

5-6) M_____ K_______ a menționat că,după ce drogurile intră în România,urmează ca acestea să fie transportate în restul Europei, prin folosirea unui „fund dublu” instalat într-un camion . Persoana identificată ca fiind Irfan Mohammed urmează să le transporte ascunse într-un transport de marmură, afirmând că va trimite, prima oară, un camion cu 150 de kilograme și, după ce respectivul transport de droguri este primit de destinatar, urmează să trimită și cel de-al doilea camion cu restul drogurilor .

7) Cu privire la plata care urma s-o facă M_____ K_______ , acesta a explicat că avea pregătită suma de un milion de euro în Dubai.

8) M_____ K_______ a vorbit și despre posibilitatea de a introduce între 3 și 4 tone de cocaină, ascunse într-un transport de pește congelat, prin portul din Bilbao, explicând totodată că, anterior, trebuia să cumpere o societate comercială care desfășura respectiva activitate comercială de 4 sau 5 ani,pentru a conferi astfel o aparență legală respectivei activități comerciale și a nu trezi astfel suspiciuni autorităților spaniole.”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)