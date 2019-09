Fix în urmă cu doi ani, Liviu Vârciu devenea tătic pentru a doua oară! Doar că nu cu aceeași iubită… Acum, era vorba de ultima cucerire, Anda Călin. Fericire mare, firesc, pentru cântărețul, actorul, moderatorul de emisiuni de showbiz. Doar că Anastasia, drăgălașa lui fetiță, nu a fost de ajuns pentru ca Liviu și Anda să rămână împreună: s-au despărțit, dar… Cine iubește… Și ei, Liviu și Anda, se iubeau, așa că, în primăvara acestui an, au făcut marele anunț, împăcarea. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, are însă informații de ultimă oră, cum că bat chiar clopote de nuntă! (CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU, SCHIMBARE RADICALĂ DE LOOK. FANII AU RĂMAS MUȚI DE UIMIRE)

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt, din nou, împreună. Nu asta e noutatea! Cei doi s-au împăcat la începutul primăverii, ba chiar au și mers, imediat, într-o vacanță de vis, unde au reglat totul. Au ras tot ce a fost ”nasol” între ei și au ales un viitor roz, cel puțin pentru Anastasia, micuța pe care o au împreună. „Nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui. Ne trăim viața în liniște. Ne-am certat din nimic. Adică, mai multe nimicuri adunate. Nu mi-am pierdut încrederea în el. Nu asta a fost problema la noi”, spunea Anda, la scurt timp după ce revenea la brațul lui Liviu.

Liviu Vârciu, vacanță de vis alături de Anda

CANCAN.RO are imaginile din care se poate deduce, fără prea mare osteneală a creierului, că relația dintre cele două vedete ar duce în fața altarului. Încă o vacanță care, probabil, va fi de vis pentru cei doi. Anda și Liviu și-au lăsat odorul în grija părinților și au ”evadat” departe de granițele țării, într-o stațiune unde soarele și marea par a fi ”high class”.

Dar și-au pregătit temeinic pasul. Anda, care s-a mutat de ceva timp la Liviu, a mai avut câte ceva de cărat de pe acasă de la ea, așa că la întâlnirea cu iubitul pe care, se pare, îl vrea soț a venit la bordul mașinii sale. Al cărei portbagaj era ceva ”ocupat” cu bagajele ei. S-a chinuit, a tras de o geantă ”uriașă”, pe care a mutat-o, până la urmă, în mașina lui Vârciu. Apoi, tot ea, a luat scaunul pentru copii din bolidul cântărețului și l-a ”teleportat” în a ei mașină. De fapt, s-a chinuit cu el și a fost ajutată de două doamne, aflate în trecere. Acestea i-au ținut portiera deschisă, văzând-o pe Anda cum se chinuie s-o împingă cu piciorul.

Dar totul a ieșit brici și la timp, așa că ”sărmana” Anda a urcat în dreapta lui Liviu, care a demarat spre soare, mare și multă iubire.

