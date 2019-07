Anda Călin, mărturisiri neașteptate despre relația cu Liviu Vârciu. Cum merg, de fapt, lucrurile între ei după împăcare

Aflată printre numeroșii oameni care au participat seara trecută la festivalul “La Bairam”, Anda Călin a dat primul interviu după ce s-a împăcat în secret cu tatăl fiicei sale: Liviu Vârciu. Focoasa brunetă a făcut mărturisiri neașteptate despre relația cu îndrăgitul cântăreț, dezvăluind cum merg, de fapt, lucrurile între ei în prezent.

Anda Călin, mărturisiri neașteptate despre relația cu Liviu Vârciu

Liviu Vârciu a urcat aseară pe scena spectacolului “La Bairam”, unde a cântat alături de foștii lui colegi de la L.A. Iubita lui i-a ascultat, i-a filmat și, la un moment dat, ea a oferit un interviu despre evenimentul la care s-a aflat și a mărturisit că relația lor merge foarte bine acum. Ea a dezvăluit că se simte tare mândră că Liviu Vârciu este partenerul său de viață.

“Am avut aşa emotii, acum mi-au mai trecut. Mă simt super. Cred că încă le am. Zicea Liviu înainte: «Omule, am emoții, nu mai pot!». Eu am încercat sa-l îmbărbătez, să-i zic că e totul ok, dar şi eu am la fel de multe. Cum a fost Liviu zilele astea… zicea: «Domne’, n-am mai cântat demult, a fost o emoţie aparte». Am fost agitaţi, ştiam că îşi doresc, ai văzut şi tu ce chimie au avut. l-am mai vazut. Ce să zic? Sunt mândră că e al meu”, a declarat Anda Călin în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Partenera de viață a lui Liviu Vârciu a subliniat că își dorește să lase trecutul în urmă și că în perioada în care au fost despărțiți, fetița lor i-a avut totuși alături. Artistul o vedea ori de câte ori programul încărcat îi permitea acest lucru.

“Chiar mă simt fericită, împlinită, totul e la superlativ şi Doamne ajuta să rămâna aşa cât mai mult timp, poate pentru toată viaţa. I-a avut alături (n.r.: fetiţa pe ambii părinţi) şi când am fost în perioada de pauză, dar acum este numai tata, tata, tata peste tot. Hai să lăsăm trecutul aşa. Au fost nişte neîntelegeri. Eram foarte emotivă în perioada asta, cu copil, într-o relaţie, într-o familie. Dar acum ne-am liniştit, am lămurit, totul e foarte bine”, a mai dezvăluit vedeta.

