Avertismentul crunt al unui cercetător! Se întâmplă azi, 19 iulie 2022! Pământul, lovit direct de o furtună solară

Cercetătorii trag semnale de alarmă! Pământul va fi lovit astăzi, 19 iulie 2022, de o furtună solară. Ce ar putea să se întâmple în următoarea perioadă, oriunde pe glob?

Semnalele de alarmă trase de cercetători ar trebui să îngrijoreze? În cursul acestei zile, 19 iulie 2022, planeta noastră va fi lovită direct de o furtună solară. Acest fenomen a avut loc și în luna martie a acestui an, unde mai multe zone ale globului au fost lovite de furtuni geomagnetice. În viitor, există posibilitatea să ne confruntăm cu fenomene meteorologice, în urma producerii furtunii geomagnetice.

La începutul lunii iulie 2022, planeta noastră a fost lovită de o altă furtună geomagnetică de clasa G1, de exemplu. În urma acestei furtuni, în Canada, de exemplu, s-a format o auroră strălucitoare. Însă, nimeni nu se aștepta la un astfel de fenomen.

Vezi și AU GĂSIT, LÂNGĂ MANGALIA, O PEŞTERĂ VECHE DE 5,5 MILIOANE ANI. A VENIT NASA! AU DESCOPERIT ÎN EA CEVA ŞOC! AU MAI VĂZUT ASTA DOAR PE MARTE

Mai mult decât atât, astronomii și-au pus semne de întrebare, după ce, în urmă cu cinci zile, a apărut o pată solară extrem de mare și filamente pe suprafața solară. Există posibilitatea să se producă erupții solare, iar efecțiile de masă coronală să fie transmise către planeta noastră. Lucru ce ar putea produce, potrivit astronomilor, întreruperi de curent. În plus, în anumite părți ale lumii, ar putea să se producă întreruperi radio.

În cursul zilei de sâmbătă, s-ar fi prezis o furtună solară care va avea loc chiar astăzi, 19 iulie 2022. Pe rețelele de socializare, cercetătoarea Tamitha Skov a postat un videoclip cu predicția pe care a transmis-o NASA.

”Lovitură directă. Un filament asemănător unui șarpe s-a lansat ca o mare furtună solară și va lovi Pământul. NASA prezice impactul la începutul zilei de 19 iulie”, scrie ea, arată stirileprotv.ro.

Vezi și S-A GĂSIT O CRUCE PE MARTE! IMAGINI DE LA NASA CU DESCOPERIREA RELIGIOASĂ

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022