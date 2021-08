Epidemiologul Larry Brilliant, specialistul care a și contribuit la eradicarea variolei, a transmis un avertisment referitor la pandemia de coronavirus. Potrivit declarațiilor acestuia, ne-am afla ”mai aproape de începutul, decât de sfârșitul pandemiei”.

Epidemiologul care a contribuit la eradicarea variolei a vorbit despre situația pandemică din prezent. Potrivit declarațiilor acestuia, pandemia nu s-ar afla la sfârșit, ci chiar la început. Specialistul susține că varianta Delta a noului coronavirus reprezintă ”poate cel mai contagios virus” din toate timpurile. De asemenea, susține faptul că în condițiile în care oamenii nu se vaccinează, atunci vor apărea în continuare variante ale virusului.

„Cred că suntem mai aproape de începutul decât de sfârșitul pandemiei, și asta nu pentru că varianta la care ne uităm acum va dura atât de mult. Dacă nu vaccinăm pe toată lumea, în mai mult de 200 de țări, vor exista în continuare variante noi”, a spus epidemiologul, arată antena3.ro.

„Va fi un eveniment atât de catastrofal în cazul în care se va întâmpla, trebuie să facem tot posibilul pentru a preveni acest lucru. Și asta înseamnă vaccinarea tuturor – nu doar în cartierul tău, nu doar în familia ta, nu doar în țara ta, ci peste tot în lume”, a mai spus Larry Brilliant.

Valul patru al pandemiei de coronavirus, mai periculos pentru omenire decât gripa spaniolă

Potrivit lui Beatrice Mahler, imunitatea care a fost prezentă în urmă cu 100 de ani atunci când gripa spaniolă a făcut ravagii nu se mai aplică și în zilele noastre. Noua tulpină COVID-19 are puterea de a păcăli anticorpii organismului.

Varianta Delta își schimbă caracteristicile, iar numărul persoanelor infectate este în creștere. Deși în România s-au înregistrat puține cazuri de infectare cu noua tulpină, situația se poate schimba dramatic de la o zi la alta.

”Acea liniște pe care ne-am creat-o uitându-ne la pandemia de acum 100 de ani, în care imunitatea de masă, cea în care știam că 70 la sută din persoane – fie că trec prin boală, fie că sunt vaccinate – este liniștitoare, în acest moment nu cred că este o variantă care să ne aducă liniște, pentru că nu vorbim de un virus gripal, ci vorbim de un virus care are o structură care își modifică caracteristicile, care are în acest moment nu doar capacitatea de a infecta mai ușor alte persoane, dar are și capacitatea de a-și masca receptorii, de a face un joc în interiorul organismului nostru atunci când intră, astfel încât să nu fie recunoscut de anticorpii pe care organismul i-a format, indiferent dacă am trecut prin boală sau am fost vaccinați. Prin urmare, lucrurile sunt puțin mai serioase dacă vorbim din punct de vedere al perspectivei medicale și al provocărilor pe care le aduce acest virus în acest moment pentru om”, a spus Beatrice Mahler.

Sursă foto: Pixabay