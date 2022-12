Avertizare ANM! A fost emis cod galben de ceață densă pentru mai multe județe. Vizibilitate redusă pe numerose rute

În această dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ceață și vizibilitate redusă pentru 20 de județe din țară. Autoritățile atenționează șoferii să reducă viteza și să fie atenți la drum.

Potrivit meteorologilor, județele Brăila, Buzău, Giurgiu, Dâmbovița, Teleorman, Ialomița, Călărași, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Constanța și Tulcea sunt sub cod galben de ceață până la ora 10.00. De asemenea, județele Bacău, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui sunt sub avertizare cod galben de ceață până la ora 9.00.

În toate aceste județe se va semnala ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. De asemenea, unele drumuri sunt acoperite de polei, așa că șoferii trebuie să fie foarte atenți.

Vizibilitate redusă

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române trage un semnal de alarmă. Ceața afectează vizibilitatea în trafic sub 100-150 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A3 București-Ploiești.

Mai mult, ceața a redus vizibilitatea sub 100-150 de metri și pe A2 București-Constanța, între kilometrul 74 și 170. De asemenea, a fost recomandată reducere vitezei pe mai multe artere rutiere de pe raza județelor Constanța, Dolj, Olt și Tulcea. În acest caz vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Polițiștii rutieri atenționează șoferii să conducă cu prudență și, au făcut unele recomandări. Condițiile actuale cresc șansele producerii accidentelor, așa că șoferii sunt sfătuiți să crească distanța între vehicule, să reducă viteza și să folosească în mod corespunzător luminile. De asemenea, trebuie evitată oprirea pe benzile de circulație, dar, și pe banda de urgență.

