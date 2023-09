Avocatul Elenei Udrea rupe tăcerea! Ce se întâmplă cu fostul ministru al Turismului după gratii și dorința arzătoare chiar de ziua fetiței: ”Nu se lasă până n-o strânge în brațe!”

Elena Udrea refuză să se considere o învinsă a sistemului! Aflată de un an și trei luni după gratii, fostul consilier prezidențial nu renunță la ideea de a fi alături de fetița sa, în propria acasă, în ziua în care micuța Eva Maria va împlini cinci anișori. Adică pe 20 septembrie!

Și asta în ciuda faptului că a fost tratată cu un prim refuz! CANCAN.RO a luat legătura cu avocatul Elenei Udrea pentru a încerca să afle „strategia” prin care va încerca să schimbe o decizie astăzi defavorabilă.

Închisă din iunie, anul trecut, în Penitenciarul Târgșor, singurul din România destinat deținutelor, Elena Udrea nu are viață ușoară după gratii.

Elena Udrea se confruntă în pușcărie și cu prejudecăți, și cu propria notorietate

Notorietatea câștigată în anii în care a fost consilier prezidențial sau ministru al Dezvoltării Regionale și al Turismului nu o ajută aproape deloc în noul capitol al vieții. Ba chiar dimpotrivă!

Silvia Uscov, avocatul Elenei Udrea, e de părere că clienta sa are de înfruntat deopotrivă și prejudecăți, dar și o anumită atenție sporită, cu efecte deseori nefericite, ce i se acordă.

„Elena Udrea a încercat până acum să facă orice e omenește posibil pentru a convinge conducerea penitenciarului că merită din plin o permisie de 24 de ore pe care să o petreacă de ziua fetiței sale, la ea acasă. Pentru asta, trebuie să acumulezi, conform regulamentului închisorii, un număr de credite, prin activitățile pe care le desfășori acolo. Or, această permisie nu i-a fost niciodată până în prezent alocată chiar dacă ea are dreptul la așa ceva și a întrunit și numărul de credite necesar”, a declarat Silvia Uscov pentru CANCAN.RO.

Elena Udrea a făcut mai multe cereri pentru o permisie de o zi. Toate i-au fost respinse!

Silvia Uscov precizează că nu e vorba despre o singură cerere de acest tip, fiindcă în realitatea au fost mult mai multe, niciuna aprobată.

„Clienta mea a beneficiat, dacă pot spune așa, și de o înrăutățire a regulamentului intern de funcționare a închisorilor, unul care aprobă mult mai greu, în ultima vreme permisiile, dar și de o atenție sporită din partea factorilor care iau asemenea decizii. În plus, nu poate apela la o adică nici la decizia instanțelor, fiindcă nu toate judecătoriile au revenit cu motoarele în plină activitate după evenimentele petrecute în ultima vreme în lumea magistraților”, mai spune Silvia Uscov.

Ea susține însă că Elena Udrea nu va face un pas în spate. Dimpotrivă!

„Luna trecută a făcut o cerere către conducerea penitenciarului prin care a solicitat să se i aprobe ca numărul de credite pe luna august să fie adunate cu cele din septembrie, tocmai în ideea de a i se permite mai lejer permisia. Nu i s-a acceptat, primind doar vizită cu pachet. Or, Elena Udrea își dorește foarte tare să meargă acasă de ziua fetei. Membrii comisiei ar putea să vadă în ea o persoană umană care are un copil mic, de care e despărțită prin voia lucrurilor și din motive care nu țin deloc de copil. Și dacă avem atâția părinți care din varii motive și-au lăsat copii acasă plecând, de ce nu am putea face fericiți măcar pe unii dintre ei?”, încearcă o motivație aparte a problemei același avocat.

Care e ferm convinsă că Elena Udrea nu se va da bătută, chiar dacă mai e puțin timp până la data la care micuța își va celebra ziua de naștere: „Rămâne pe baricade și nu se va lăsa până nu-și va vedea visul împlinit, acela de a-și copila în brațe, pe Eva Maria, în propria casă!”.

