Bacalaureat 2018. Elevii au constatat o problemă la proba de la informatică din cadrul examenului de la bacalaureat 2018. A fost lansată o petiție privind exercițiul doi de la subiectul al doilea de la informatică. Elevii cer ca ambele variante de răspuns să fie punctate pentru a nu exista controverse.

”Referitor la exercitiul 2 al subiectului al II-lea: In barem varianta corecta este b.4, in schimb folosirea unui arc de la un vârf la el însuși duce la obținerea ca rezultat a variantei a.3. In programa pentru Bacalaureat apare precizat la grafuri orientate noțiunea de arc. Corect ar fi sa fie punctate ambele variante din moment ce nu s-a precizat ca nu se pot folosi arcuri de la un vârf la el însuși”, se arată în textul petiției.

Bacalaureat 2018. Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Bacalaureat 2018. Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Bacalaureat 2018. A doua sesiune de Bac

Cei care nu promovează examenul de Bacalaureat din prima sesiune au la dispoziție doar câteva zile să se înscrie pentru a doua posibilitate de a trece de această treaptă. Iată calendarul sesiunii a doua.

10 – 13 iulie: înscrierea candidaților la BACALAUREAT 2018 sesiunea a II-a

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă la examenul de Bacalaureat 2018

21 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă l

23 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale – proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor