Bad Angie, lovitură fatală pentru fostul concurent de la Insula Iubirii! Preferata lui Scărlătescu neagă relația cu Bogdan

Bogdan Cîrlan de la Insula Iubirii dezvăluia recent că după despărțirea de Claudia iubește din nou. Acesta mărturisea că este într-o nouă relație, iar partenera sa îl susține pe toate planurile. Noua iubire a fostului concurent s-a dovedit că este Bad Angie, cea care a făcut ravagii la Chefi la Cuțite. Deși în ultimele zile s-a vorbit intens despre relația celor doi, preferata lui Scărlătescu aruncă bomba și spune că nu are nicio legătură amoroasă cu fostul partener al Claudiei.

După participarea la Insula Iubirii, Bogdan a căpătat numeroase fane care își doreau să îl consoleze după despărțirea de Claudia. Însă, spre surprinderea și dezamăgirea acestora, bărbatul anunța în urmă cu doar câteva zile că este într-o nouă relație. S-a spus că femeia care l-a cucerit este chiar Angie Moisescu, cea supra numită preferata lui Scărlătescu după participarea la Chefi la Cuțite. Însă, se pare că realitatea este alta.

(CITEȘTE ȘI: BOGDAN DE LA INSULA IUBIRII, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE S-A CUPLAT CU VEDETA CHEFI LA CUŢITE! CUM A RĂSPUNS AVALANŞEI DE ACUZAŢII: „A GĂSIT O FRAIERĂ SĂ ÎL ÎNTREŢINĂ”)

„Nu am o relație. Cel puțin nu cu el”

În timp ce Bogdan vorbește despre noua relație, Bad Angie neagă existența ei. Potrivit spuselor blondinei, între cei doi au existat ce e drept câteva întâlniri și tatonări. Însă, după ce s-au cunoscut mai bine, aceștia ar fi ajuns la concluzia că nu se potrivesc și că nu pot avea un viitor împreună, fiind persoane extrem de diferite.

Mai mult, Bad Angie spune că fostul concurent de la Insula Iubirii încă nu este pregătit pentru o relație. Se pare că amintirea Claudiei nu a ieșit din sufletul lui, iar tristețea adusă de despărțire încă nu a dispărut. Bărbatul este într-un proces de vindecare, însă până când o să treacă peste mai are de parcurs un drum lung, spune fosta concurentă de la Chefi la Cuțite.

În cele din urmă, preferata lui Scărlătescu a subliniat clar că nu are o relație cu Bogdan, iar fanele acestuia sunt liber să își încerce norocul.

„Cu siguranță am ieșit, cu siguranță ne-am văzut. Am ieșit de vreo trei ori, ceva de genul. S-a încercat o tatonare, o cunoaștere ca să îl și citez. Cred că a fost o chestie de comun acord că nu vom putea avea un viitor împreună pentru că suntem persoane total diferite. Eu sunt mai expansivă, sunt mai optimistă, mai energică.

Încă nu și-a revenit după despărțirea de Claudia și trebuie să își mai ia timp, cu siguranță. Corpul și mintea lui mai cer timp de vindecare. L-am sfătuit ca prietenă să facă cumva să iasă din depresia asta și să își găsească drumul pentru el. Spre fericirea fanelor lui, nu am o relație cu el. Cel puțin nu cu el”, a declarat Bad Angie, la Antena Stars.

(VEZI ȘI: BOGDAN DE LA INSULA IUBIRII A RENUNȚAT LA CLAUDIA FLORESCU PENTRU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA: „MĂ ACCEPTĂ FIX AȘA CUM SUNT”)

„Da, sunt într-o relație”

În timp ce Bad Angie susține că nu are nicio legătură cu Bogdan, acesta spunea recent contrariul. După ce și-a anunțat noua poveste de iubire, bărbatul a primit numeroase critici, majoritatea spunând că trăiește pe banii noii partenere. Așa că fostul iubit al Claudiei a răbufnit și a ținut să lămurească lucrurile. Acesta a declarat că este într-o relație, însă că nici acum și nici în trecut nu s-a folosit de banii femeilor din viața lui.

„Referitor la ce am spus public, da, sunt într-o relație cu cineva, însă suntem la început, în perioada de cunoaștere. Nu, nu trăiesc din banii ei, nu am trăit niciodată din banii femeilor cu care am fost în relații. Mi-am asumat și am spus încă de la început că am făcut videochat vreme de 7 ani, dar de când am cunoscut-o pe Claudia m-am oprit. Poate de aici s-a tras concluzia în legătură cu banii”, a declarat Bogdan, potrivit spynews.ro.