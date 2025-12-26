BANC | Bărbații, femeile și cadourile de Crăciun

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Sigur nu aveai habar de ce fac bărbații cadouri femeilor, de Crăciun. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult? Graficul de mai jos te va lăsă cu gura căscată!
De ce fac bărbații cadouri femeilor, de Crăciun?
Dacă, întâmplător, un bărbat gol pușcă nimerește în vestiarul femeilor, acestea vor face mare zarvă, vor țipa, vor încerca să-l ude cu apă rece pentru a-l alunga afară. Dacă, însă, o femeie goală pușcă nimerește, întâmplător, în vestiarul bărbaților, aceștia vor fi foarte bucuroși, prietenoși și ospitalieri. Asta demonstrează, încă o dată, bunătatea și frumusețea sufletului bărbaților…
Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.
– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.
– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.
– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?
– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…
Soția a avut o zi grea și după întoarcerea acasă a început să se plângă.
Ea ii spune soțului ei, “Nimeni nu ma iubește …. nimeni nu are grijă de mine .. toata lumea mă urăște!”
Soțul ei, uitându-se la TV zice: “Asta nu e adevărat dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.