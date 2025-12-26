Acasă » Bancuri » BANC | Bărbații, femeile și cadourile de Crăciun

BANC | Bărbații, femeile și cadourile de Crăciun

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 16:44
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Sigur nu aveai habar de ce fac bărbații cadouri femeilor, de Crăciun. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult? Graficul de mai jos te va lăsă cu gura căscată!

De ce fac bărbații cadouri femeilor, de Crăciun?

  • din dragostwe
  • ca să facă s*x
  • de frică

Ce se întâmplă când o femeie goală pușcă intră în vestiarul bărbaților

Dacă, întâmplător, un bărbat gol pușcă nimerește în vestiarul femeilor, acestea vor face mare zarvă, vor țipa, vor încerca să-l ude cu apă rece pentru a-l alunga afară. Dacă, însă, o femeie goală pușcă nimerește, întâmplător, în vestiarul bărbaților, aceștia vor fi foarte bucuroși, prietenoși și ospitalieri. Asta demonstrează, încă o dată, bunătatea și frumusețea sufletului bărbaților…

Bulă a rămas șomer

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.
– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.
– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Îmi pare rău, dar nu aveţi studii superioare…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și după întoarcerea acasă a început să se plângă.
Ea ii spune soțului ei, “Nimeni nu ma iubește …. nimeni nu are grijă de mine .. toata lumea mă urăște!”
Soțul ei, uitându-se la TV zice: “Asta nu e adevărat dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.

×