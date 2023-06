BANC | Bulă agață o blondă: „Hai să urcăm la mine în apartament!”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să începeți ziua cu zâmbetul pe față, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Bulă iese în oraș și vrea să cucerească o blondă…Citește continuarea. Vei râde cu lacrimi!

„După o noapte în oraș, Bulă agață o blondă. La un moment dat, îi spune:

– Aici stau eu! Hai să urcăm la mine în apartament!

– Bulă, abia ne-am cunoscut. Nici măcar un prieten comun nu avem.

– Ei, cum să nu avem? Îl știi pe Mihai Eminescu?

– Da, sigur!

– Vezi, hai la mine în apartament!”.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă este printre cele mai iubite personaje fictive din umorul românesc. Pentru o zi plină de zâmbete, noi îți punem la dispoziție câteva glume cu el și Bubulina.

„După o noapte în Centrul Vechi, Bulă are noroc și agață o tipă. O duce acasă la el și trece la treabă. La un moment dat, însă, tipa începe să râdă:

– Bulă, văd că nu ai desfăcut multe sutiene la viața ta. Ești începător!

– Eii, așa este. Dar ce m-a dat de gol?

– Faptul că ai folosit foarfeca!”.

Moare soacra lui Bulă

„Bulă se întâlnește pe stradă cu un prieten care îl întreabă:

-Bulă, am auzit că ți-a murit soacra. Ce a avut?

-Ceva bijuterii, un televizor și puține economii…

-Nu asta te-am întrebat. Ce i-a lipsit?

-Păi, mașina, o casă sau un apartament proprietate personală…

-Bulă, de ce a murit?

-A fost la noi în vizită și eu i-am spus să meargă în pivniță să ducă niște cartofi, să facem pireu. A căzut pe scări și și-a rupt gâtul.

-Ce ghinion! Și ce ați făcut?

-Macaroane cu brânză”.

Vine într-o zi Dumnezeu și cu Sf. Petru la Bulă și îi spun că îi pot îndeplini trei dorințe

„– Da’ ia’ aminte, Bulă, că soacra ta va avea de două ori mai mult din orice îți dorești tu. Deci?

– Ia, Doamne, vreau și eu un conăcel, acolo, cu 100 mp, teren de tenis, piscină etc.

Apare într-o clipă un căsoi uriaș, cu piscină, teren de tenis etc.

Alături, apare un căsoi de două ori mai mare, cu două piscine etc.

Vede Bulă, se face verde…

– A doua dorință, Bula ! Nu foarte convins și încă șovăind, Bulă zice:

– Dă-mi, Doamne, 10 milioane de dolari.

Apar împrejur pungi cu bani peste tot.

Pe proprietatea de alături, la soacră-sa, apare un munte de două ori mai mare de bani.

Bulă transpiră, se face roșu că racu’…

– Mai ai încă o singura dorință de îndeplinit, gândește-te bine!

Bulă:

– Doamne, mi-a ajuns. NU MAI VREAU NIMIC.

– Hai, Bulă, că nu o să mai așa o ocazie a doua oară în viață…

– Nu, nu, nu!

– Te mai întreb ultima dată…

Stă Bulă și se gândește profund:

– Doamne, bate-mă până sunt pe jumătate mort!”.