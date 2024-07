BANC | „Bulă, descrie dragostea pe care o simți pentru mine!”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze și vă pune la dispoziție o glumă bună de la prima oră a dimineții. Știm cât de mult vă plac bancurile cu Bulă, așa că vă prezentăm unul. Discuția hilară dintre el și Bubulina! Vei râde cu lacrimi!

Iată bancul zilei:

„ – Bulă, descrie dragostea pe care o simți pentru mine!

– Bubulino, este ca și cum ai număra stelele de pe cer!

– Wow, Bulă! Adică este infinită?

– Nu, Bubulino. Este o mare pierdere de timp!”.

CITEȘTE ȘI: BANC | UN EVADAT SE ÎNTOARCE SEARA ÎNAPOI ÎN ÎNCHISOARE

CITEȘTE ȘI: BANC | BULĂ, PROFESOARA DE LIMBA ROMÂNĂ ȘI OUL

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, noi vă punem la dispoziție mai multe bancuri cu Bulă.

Bulă a rupt logodna cu Bubulina

– Bulă, de ce ai rupt logodna cu Bubulina?

– I-am spus că unchiul meu e super bogat.

– Și?

– Și acum îmi e mătușă!

Bulă și Bubulina se mută

Bulă și Bubulina se mută la bloc. Într-o zi, nevasta își roagă soțul:

– Bulă, te rog, repară și tu lumina în bucătărie!

– Da’ ce, Bubulino, eu sunt electrician?!

A doua zi, soția îl roagă să repare robinetul. La fel de plictisit, Bulă răspunde:

– Da’ ce, Bubulino, eu sunt instalator?!

După o luna de „lucrări” refuzate, Bulă se întoarce de la serviciu și găsește totul reparat. Mirat, își întreabă soția:

– Cine te-a ajutat, Bubulino?

– Vecinul!

– Contra cost?

– Ei, nu. Mi-a cerut ca, în schimb, fie să îi gătesc, fie să o fac cu el.

– Cum?! Și ce i-ai gătit?

– Da’ ce, Bulă, eu sunt bucătăreasă?!

Bulă îl sună pe tatăl lui

– Bulă, sună-l pe taică-tu şi vezi când ajunge acasă!

– Am sunat, mamă, dar răspunde o femeie şi nu vrea să mi-l dea la telefon.

Se face seară şi bărbatul ajunge acasă. Soţia, foarte nervoasă şi geloasă, se duce direct la el și îi dă două palme.

– Pentru ce au fost astea, femeie?

– Bulă, spune-i tatălui tău ce zicea femeia aia!

– Mi-am notat. Zicea exact așa: „Pentru moment, abonatul nu poate fi contactat, vă rugăm reveniţi!”.

Bulă se duce la spovedanie

– Părinte, am păcătuit cu gândul.

– Ce ai făcut, Bulă?

– Am fost aseară la o petrecere și am întâlnit o fata frumoasă tare. O voce îmi zicea: „Fă-o, nu fi fraier”. Altă voce: „Nu o face, ai acasă nevastă și copil”.

– Și ce au făcut, fiule?

– Păi, nimic. Dar am păcătuit cu gândul. Care e pedeapsa?

– Bulă, trebuie să te duci acasă și să bei 3 găleți de apă pe zi, timp de o săptămână.

– De ce 3 găleți, părinte?

– Pentru că atâtea bea un bou!