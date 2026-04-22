BANC | Bulă își duce mașina în service

– Domnule Bulă, e grav!
– Cât de grav?
– Cum să vă zic: Dacă mașina dumneavoastră ar fi fost un cal, v-aș spune să-l împușcați.
Reparatorul de televizoare
-Ai reparat vreodată televizoare? întreabă ea, uitându-se pe fereastră…
-Nu! răspunde el tolănit pe pat.
-Ar fi bine s-o faci, pentru că vine soțul meu!
Lampa lui Aladdin
O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…
-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…
-Eu să fiu unica din viața lui…
-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…
-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…
-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…
-Să călătorească întotdeauna cu mine…
-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…
-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…
Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.
Blondele și Mercedes-ul
Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.
Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:
– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.
– Întradevăr, foarte frumos.
– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.
– Ai dreptate, e chiar frumos.
– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.
– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.
Autobuzul inteligent
A apărut autobuzul inteligent:
Nu te lasă să cobori cu mai multe portofele decât aveai la urcare…
VEZI ȘI: BANC | „Bulă, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere”