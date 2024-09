BANC | Bulă și cele 3 blonde

Ești pregătit/ă de o porție de râs copioasă? CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze și-n această zi, așa că ți-a pregătit o glumă amuzantă. Știm cât de mult îți plac bancurile cu Bulă și iată că-ți punem la dispoziție o discuție hilară dintre el și o blondă. Vei râde cu lacrimi!

Iată bancul zilei:

„Bulă își savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:

– Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?

Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:

– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1.80 m, 88 kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1.80 m, 78 kg și este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1.85 m, 85 kg, este halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?

– Nu prea. Pentru că n-am chef să explic poanta de trei ori!”

Alte bancuri cu Bulă

Pentru o zi plină de râsete și voie bună îți prezentăm o serie de bancuri cu Bulă.

Bulă, la volan

Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine. La un moment dat, Bubulina îi spune soțului ei:

– Bulă, vreau să divorțez și motivul este impotența ta.

El nu scoate niciun cuvânt. Foarte calm, mărește viteza.

– Bulă, tu auzi ce zic? Divorțez și la partaj voi cere casa, custodia copiilor, conturile din bancă și o pensie alimentară foarte mare.

Din nou, Bulă tace și apasă pedala de accelerație.

– Bine, Bulă… Dar tu nu zici nimic, nu-ți dorești nimic???

– Bubulino, am tot ce îmi trebuie acum…

– Ei, na?! Dar ce ai tu și eu nu am???

– Bubulino, eu am airbag și centură de siguranță…

Bulă, cadou pentru Bubulina

Bulă vrea să cumpere tanga pentru Bubulina. Vânzătoarea îl vede nedumerit și îl întreabă:

– Ce mărime doriți?

– Hmmm, greu de spus.

– Este important să cunoașteți mărimea.

– Gata, știu, mărimea 77!

– 77!? Aceasta mărime nu există! Cum ați ajuns la mărimea asta?

– Pentru că în dormitor avem un televizor de 81 cm și, când ea se pune în fața lui, rămân în stânga și în dreapta exact doi centimetri liberi!