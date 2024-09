E luni, weekendul s-a încheiat, dar distracția nu se oprește aici. Echipa CANCAN.ro v-a pregătit un banc foarte amuzant, care sigur vă va ajuta să uitați de griji. Vă asigurăm că veți râde cu poftă!

Chiar dacă weekendul este încă departe, suntem pregătiți să începem distracția din prima zi a săptămânii. Astăzi, am pregătit o glumă savuroasă pentru a începe ziua cu zâmbetul pe buze. Râsul și buna dispoziție sunt asigurate!

Citește și: Bancul începutului de săptămână | „Soţul meu are 65 de ani şi umblă după femei”

BANC | O femeie vine acasă şi-i spune soţului: „Nu mai ai dureri de cap?”

Așadar, iată gluma de luni!

O femeie vine acasă şi-i spune soţului:

– Îți aminteşti de toate durerile de cap pe care le-am avut în toţi aceşti ani? Ei bine, nu le mai am.

– Nu mai ai dureri de cap? Ce s-a întâmplat?

Soţia îi răspunde:

– Una dintre prietenele mele mi-a recomandat un hipnotizator. Acesta mi-a recomandat să stau în faţa unei oglinzi, să mă holbez la mine însămi şi să-mi repet ’Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap, Nu am nicio durere de cap’. A mers! Durerile de cap au dispărut.

Soţul a replicat:

– Ei bine, este extraordinar.

Atunci soţia îi spune:

– Ştii, tu nu ai fost un „macho” în pat în ultimii ani. De ce nu te duci şi tu la acest hipnotizator şi vezi dacă nu poate să te ajute în această problemă?

Soţul a fost de acord să încerce. După consultaţie, soţul vine acasă, îşi rupe hainele, îşi ridică în braţe soţia şi o duce în dormitor. O pune pe pat şi-i spune:

– Nu mişca, mă întorc imediat. Se duce în baie, se reîntoarce după câteva minute şi sare în pat şi face dragoste pasional cu soţia sa aşa cum nu o mai făcuse niciodată.

Nevastă-sa spune:

– A fost minunat!

– Nu mişca, mă întorc imediat.

Se întoarce în dormitor şi runda a doua a fost mai bună decât prima oară. Soţia lui rămâne ameţită şi extaziată.

Bărbatul îi spune din nou:

– Nu mişca, mă întorc imediat.

Şi se întoarce iar în baie. De data acesta, soţia îl urmeză în linişte şi acolo, în baie, îl vede stând în faţa oglinzii şi repetând:

– Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea. Ea nu este soţia mea…!

Dar asta nu e tot! O zi fără zâmbet e o zi irosită. CANCAN.ro a pregătit ceva special pentru voi! Bucuria și optimismul sunt esențiale, așa că nu uitați să zâmbiți zilnic. Continuați ziua cu o atitudine pozitivă. Mai jos, găsiți o selecție de bancuri care vă vor face ziua mai veselă.

Alte bancuri savuroase. Râzi cu lacrimi!

Un mecanic înlătură chiulasa de la motorul unei maşini aparţinând unui chirurg binecunoscut.

Murdar de ulei, îşi şterge mâinile pe salopetă şi îl întreabă, ironic, pe chirurg:

– Doctore, uita-te la acest motor, ii deschid inima, ii scot valvele, repar stricaciunile, apoi le pun inapoi si, cand termin, merge ca noua.

Cum se face că eu am un salariu mic, iar dumneata câştigi bani grei, făcând practic acelaşi lucru?

Chirurgul, zâmbind:

– Încearcă să faci asta cu motorul pornit…

Citește și: Bancul începutului de septembrie | Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus