Bancul începutului de septembrie | Taximetristul și clienta din Trescovenii de Sus

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție o glumă amuzantă. Este prima zi de toamnă, iar noi vrem să râdeți cu gura până la urechi. Sunteți pregătiți? Hai să dăm drumul distracției!

Iată bancul zilei de 1 septembrie:

„O femeie la vreo 30 de ani, după ce și-a rezolvat treburile în capitala de județ, voia să ajungă acum acasă și nu mai avea bani.

Se apropie de un taximetrist și îi spune:

– Uite, tre s-ajung și eu în Trescovenii de Sus, dar nu am bani… Cum ajungem acolo ne socotim noi.

Bine, las’ că ne socotim noi pe drum! zice taximetristul.

După vreo oră, oprește taximetristul pe un câmp, ia o pătura din portbagaj si o așterne pe lucernă. Femeia, îngrijorată, îi zice:

– Vai, dar nu pot să fac asta, sunt măritată, am acasă doi copii!

– Și ce? Și eu sunt însurat, am femeie, am copii, dar am si 40 de iepuri de hrănit, așa că taci și rupe lucerna…”

CITEȘTE ȘI: BANC | Încercând să-și mărite fiica, tatăl dă anunț la matrimoniale

CITEȘTE ȘI: BANC | Bubulina își face de cap cu amantul, știind că Bulă ajunge târziu acasă

Alte bancuri amuzante

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, noi v-am pregătit și alte bancuri amuzante.

„Domnule polițist, pot să vă explic”

”Un tip este oprit pentru viteză:

-Domnul polițist, pot să explic!

-Nu explici nimic, hai la secție!

-Domnule, dar este o situație…

-Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, tipul tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

-Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

-Apropo de asta…

-Bă, taci! Nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

-Oricum, ai noroc că domnu’ ofițer o să vină binedispus, e plecat la nunta fiicei.

-Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!”, este bancul zilei.

Bulă și-a uitat telefonul acasă

Nu vă mai ținem mult pe jar și vă prezentăm bancul dimineții:

Bulă și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu, a găsit 2 mesaje.

Primul, de la amantă: „Dragul meu Bulă, iubitul meu, mi-e dor de tine. Pup dulce. Sună-mă!”.

Al doilea mesaj era de la nevastă: „Dragul meu Bulă, nu îți face griji. Am sunat-o eu!”