BANC | Bulă și cele 3 obiceiuri post-conjugale

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze, așa că vă pune la dispoziție o glumă bună. Știm cât de mult vă plac bancurile cu Bulă, iar noi vă prezentăm unul nou. Vei râde cu lacrimi!

Iată bancul zilei:

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | SMS: „Bună pisi. Ce zici, ne vedem în seara asta?”

CITEȘTE ȘI: BANC | „Dacă ai fi iubita mea, ți-aș cumpăra câte o șaorma cu de toate în fiecare zi”

Alte bancuri amuzante

Bulă se numără printre personajele voastre favorite, așa că v-am pregătit și alte glume cu el.

Bulă, conversație cu Ștrulă

– Bulă, parcă ziceai că te însori cu Maria. Nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?

– Ne-am despărțit, Ștrulă.

– De ce?

– Am agățat o gagicuță în oraș, m-a prins cu ea și m-a întrebat cine e. I-am spus că este verișoara mea.

– Și?

– De fapt, era verișoara ei…

Bulă vrea să cumpere tanga pentru Bubulina

Bulă vrea să cumpere tanga pentru Bubulina. Vânzătoarea îl vede nedumerit și îl întreabă:

– Ce mărime doriți?

– Hmmm, greu de spus.

– Este important să cunoașteți mărimea.

– Gata, știu, mărimea 77!

– 77!? Aceasta mărime nu există! Cum ați ajuns la mărimea asta?

– Pentru că în dormitor avem un televizor de 81 cm și, când ea se pune în fața lui, rămân în stânga și în dreapta exact doi centimetri liberi!

Bulă și-a uitat telefonul acasă

Bulă și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu, a găsit 2 mesaje.

Primul, de la amantă: „Dragul meu Bulă, iubitul meu, mi-e dor de tine. Pup dulce. Sună-mă!”.

Al doilea mesaj era de la nevastă: „Dragul meu Bulă, nu îți face griji. Am sunat-o eu!”