BANCUL ZILEI | SMS: „Bună pisi. Ce zici, ne vedem în seara asta?”

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, CANCAN.RO ți-a pregătit un nou banc. Este vremea să râzi în hohote și să lași deoparte grijile. Așa că, noi îți sărim în ajutor, căci vrem să-ți aducem zâmbetul pe buze. Ești gata să râzi cu lacrimi?

Iată bancul acestei zile:

„SMS: Bună pisi! Ce faci? Ce zici dacă ne vedem în seara asta? Iau acum o sticlă de vin…apartamentul este al nostru.

Răspuns: Hmm, pare o propunere interesantă, doar că pisi nu e acasă. Sunt soțul ei. Mai bine ia un bax de bere. Vin imediat. Miaaau”.

Alte bancuri amuzante

Care sunt cele 5 tipuri de femei

– Cum trebuie să fie o femeie serioasă?

– Femeia serioasă trebuie să aibă soț și amant.

– Credeam ca aia e o femeie adulteră.

– Femeia adulteră are soț și mai mulți amanți.

– Credeam că aia e o femeie ușoară.

– Femeia ușoară are doar amanți.

– Credeam că aia e o femeie pierdută.

– Femeia pierduta n-are nici soț, nici amant.

– Credeam ca aia e o femeie singură.

– Femeia singură e aia care are numai soț…

O nevastă se plânge prietenei ei

„O nevastă se plânge prietenei:

– Soțul mă bate zilnic și nu înțeleg de ce…

– Poate e murdar în casă?

– Nu, zilnic fac curățenie, spăl, șterg praful!

– Poate nu-l hrănești bine?

– Nuuu, toată ziua pregătesc bunătăți din cele mai proaspete produse!

– Poate copiii învață rău la școală:

– Nu, mereu merg la școală, fac lecțiile cu ei, vorbesc cu profesorii, învață doar pentru zece!

– Atunci, nu știu…poate îl înșeli?

– A, doar pentru asta?!”

Unde ești, iubitule?

– Unde ești, iubi? Și de ce vorbești în șoaptă?

– Sunt la vecina în șifonier. A venit bărba-su acasă.

– Stai liniștit, că adoarme repede. Vine de la mine, e rupt.

– Dar ce i-ai făcut?

– Sarmale. Ție ce ți-a făcut aia?

– O felie de pâine cu gem.

– Ieși acum din șifonier și fă-le scandal. Să nu-mi pleci de acolo nemâncat!

Ion, în noaptea nunții

În noaptea nunții la două dimineața Ion își sună mama.

– Mamăăă!

– Ce e, fiule?

– Maria își ține picioarele depărtate, iar eu nu am loc…să mă culc!!!

Un italian angajează români

Un italian angajează 3 români să-i vopsească gardul care împrejmuia casa.

Dis-de-dimineaţă, înainte de a pleca la serviciu, italianul le dă celor trei instrucţiunile:

– Aveți aici 3 găleţi de vopsea care vă vor ajunge să vopsiţi tot gardul. În bucătărie e mâncare, când o să vă vină foame, vă puteţi servi. Aaa, era să uit. Aţi văzut calul pe care îl ţin închis în spatele curţii? Să nu cumva să lăsaţi poarta dechisă să scape de acolo că nu ştiu ce fac cu voi. S-a înţeles?

– Am înțeles şefu, răspund românii într-un glas. Pleacă italianul, iar românii se apucă de treabă. Nu după mult timp, unul din ei zice:

– Măă, mie mi-a venit foame, hai să vedem ce are ăsta de mâncare! Bucătăria italianului, plină de bunătăţi. După un ospăţ pe cinste, românii caută şi ceva de băut, dar nu găsesc decât apă şi suc. Atunci, unul dintre ei zice:

– Mă, ştiu eu cum să facem rost de băutură. Mergem şi vindem o găleată de vopsea, cumpărăm băutura, iar vopseaua de rămâne o mai diluăm, o mai lungim şi terminăm noi gardul. După ce au băut s-au apucat de vopsit, dar când mai aveau vreo 3 m din gard se termină vopseaua.

– Acum ce dracu facem? De unde luăm vopsea? Italianul o să-şi dea seama că noi am luat-o.