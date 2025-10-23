BANC | Bulă și inspectorul

Bancul zilei de joi, 23 octombrie 2025. Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze de la prima oră a dimineții, așa că vă pune la dispoziție o glumă amuzantă. Potagonistul zilei de astăzi este Bulă la ora de inspecție.

Inspecție la școala unde învata Bulă. Ora de desen.

Inspectorul intreabă:

-Ei cine ne poate desena pe tablă o casă ?

-Bulă: eu, eu, eu !!!

Se duce la tablă si desenează un pătrat.

Inspectorul gândește:

„Iată o viziune naivă, dar cu accente cubiste”:

-Bravo Bulă, dar un pom poți face ? Bulă desenează alături un pătrat identic.

În mintea lui, inspectorul, atribuie si aceasta unei viziuni abstracte, promițătoare.

-Bine Bulă, fă și o pisica alături ! Bulă ia creta începe să deseneze un alt pătrat identic cu primele,

se oprește la un moment dat și izbucnește în plâns:

-Nu stiu pisicaaaaa…!

Alte bancuri amuzante

Fugi și salvează-ți viața

Niște exploratori englezi mergeau prin junglă. Deodată, unul din ei cade într-o groapă (capcană întinsă de băștinași) în care se afla un leu (căzuse mai înainte).

Englezul începe să fugă împrejurul gropii. Leul fuge după el. Ceilalți stau pe margine și fac pariuri. La un moment dat, unul din ei strigă:

– Accelerează, Smithson, leul e chiar în spatele tău!

Smithson:

– Nu va îngrijorați, domnilor, eu am o tură în avans.

Schimbare majoră în viață

– De vreo şase luni am renunțat la jocurile de noroc, de patru luni nu am mai băut, iar de două luni nu am mai fumat. Ieri i-am cerut divorțul soției mele.

– Și cu ea ce ai avut?

– Am realizat că nu merită un bărbat ca mine.

Peștișorul de aur

Un tip prinde peștișorul de aur, îl învârtește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:

– Hai, omule, pune-ți o dorință!

– Ce fel de dorință?

– Păi, cum să-ți explic… Ieri, de exemplu, m-a prins un bătrânel, m-a rugat să-i dau un milion de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu, ce vrei?

– Adresa lui!

BANC | Am întrebat un arab cum poate trăi cu 2-3 femei în același timp

BANC | Bulă, după o vizită la medicul de familie