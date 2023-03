BANC | „Bulă, sunt măritată! Am un soț acasă”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc menit să vă facă să râdeți cu poftă în prima zi de weekend. Iată ce face Bulă în momentul în care iese la agățat.

VEZI ȘI: Bancul de weekend | Nevasta disperată și soțul care încă e „băiatul mamei”

Bancul cu Bulă

„Bulă iese la agățat. Vede o tipă frumoasă și atrăgătoare. Își face curaj și intră cu ea în vorbă. După o oră în care Bulă a încercat insistent să o „combine”, femeia îi spune pe un ton răspicat:

– Bulă, sunt măritată! De câte ori să îți repet?! Am un soț acasă!

– Am înțeles, draga mea. Și eu am un televizor acasă, dar asta nu înseamnă că nu mai merg la cinematograf”

NU RATA: BANCUL ZILEI | „De ce nu mi-ai luat cadou de ziua mea?”