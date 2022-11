BANC | „Bulă, trebuie să recunosc ceva. Am furat 500 de euro din sacoul tău”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc amuzant care să-ți înveselească ziua de vineri. Personajul de astăzi este Bulă, unul dintre cele mai apreciate personaje din toate timpurile.

Discuție între Bubulina și Bulă

„Mustrată de conștiință, Bubulina îl așează pe Bulă la masă și îi zice:

– Bulă, trebuie să recunosc ceva. Am furat 500 de euro din sacoul tău.

– Cum așa?! – Am fost ieri la tine la muncă, am văzut sacoul în biroul tău, tu nu erai, așa că am băgat mâna și am luat 5 bancnote de 100 de euro.

– Foarte bine ai făcut, Bubulino!

– Cum așa, nu te superi?

– Nu. Pentru că trebuie să recunosc ceva. Nu mai muncesc acolo, m-au dat afară de 3 luni.”

