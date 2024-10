BANC | „Bulă, vrem să tapetăm camera de zi și e la fel de mare ca a ta”

Este sâmbătă și echipa CANCAN.ro și-a propus să vă pună zâmbete pe față cu un nou banc! Evident, este un banc cu Bulă deoarece acestea sunt cele mai populare și mai amuzante. De data aceasta, îi arată lui Ștrulă cât de bine stăpânește el matematica, după ce a decis să își cumpere material pentru a își renova livingul.

BANC: Bulă și tapetul

– Bulă, vrem să tapetăm camera de zi și e la fel de mare ca a ta. Tu când ţi-ai tapetat, câte suluri ai cumpărat?

– 20, Ștrulă.

– Mulţumesc.

După două săptămâni, Bulă și Ștrulă se reîntâlnesc. Ștrulă e foarte nervos

– Bulă, am dat atâția bani degeaba! Am cumpărat 20 de suluri și mi-au rămas 13.

– Păi și mie…

ALTE BANCURI

– Cu ce te ocupi?

– Sunt fotomodel pentru o sală de fitness.

– Dar tu ești gras.

– Eu sunt modelul pentru „înainte”, pentru „după” e altcineva.

Bulă la școală:

Profesoara: Bulă, la ce folosește un acoperiș?

Bulă: Să ne apere de ploaie.

Profesoara: Și la ce mai folosește?

Bulă: Să ne apere și de soare.

Profesoara: Și la ce mai folosește?

Bulă: Să nu vadă vecinii ce fac părinții mei noaptea!

Bulă și examenele:

Profesorul: Bulă, ai copiat la examen?

Bulă: Nu, domnule profesor!

Profesorul: Atunci cum explici că tu și colegul tău aveți aceleași greșeli?

Bulă: E simplu! Avem același profesor.

Bulă și moștenirea:

Bulă primește o scrisoare: „Bunicul tău ți-a lăsat moștenire 1 milion de dolari!”

Bulă: Super, dar am o întrebare. Pot să-i primesc în rate?

Citește și: BANC | BULĂ ȚINE „DIETA PESCARULUI”

Soția norocoasă

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt!

– Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărmirea mea. Uite0i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine!

– Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

Bulă la școală

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una!

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

„Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți”

Citește și: BANC | După un chef cu „prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață