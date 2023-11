BANC | Cât durează preludiul pentru Bulă și Bubulina

Banc. Bubulina stă de vorbă cu o prietenă. Este întrebată cât durează preludiul pentru ea și Bulă. Dialogul stârnește amuzamentul! Spor la râs, dragi cititori!

– Bubulino, cât durează preludiul în cuplul vostru?

– Cam 2-3 ore!

– Wow! Atât de mult? Nu-mi vine să cred!

– Ba da!!!

– Și ce îți face Bulă în tot acest timp?

– Păi ce să facă, se milogește.

În această zi de sâmbătă, vă încântăm cu alte două bancuri la fel de savuroase.

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

4 bărbați la ușa Bubulinei

După miezul nopţii, sună cineva la uşă. Bubulina se duce somnoroasă să deschidă. În faţa uşii erau patru bărbaţi, beţi criţă.

– Stimată doamnă, noi am venit să-l conducem pe soţul dvs. până acasă, dar nu ştim care dintre noi este.