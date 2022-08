BANC | Doi tipi stau de vorbă: ”Bă, da' ce nevastă ai...”

Banc. Discuție pe social media între doi prieteni. Unul îi spune celuilalt că are o nevastă rea și dacă iese la o bere, seara. Dialogul e hilar. Spor la râs!

– Bă, da ce nevastă a dracu ai, bă? Te-am spunat și mi-a răspuns ea la telefon și m-a făcut în toate felurile, cică să te las în pace că ești om însurat acum. Ieși la o bere în seara asta sau nu te lasă zgripțuroaica?

– Băi, nesimțitule, ți-am zis să îl lași în pace.

– Sărut mâna!

– Haha, sunt eu, băi nebunule te-ai speriat?

Ne vedem într-o oră, te las că a venit nevastă-mea în cameră și wbhwhwuehhvagwgwgwh..

Vezi și BANC | „PORCULE, CREZI CĂ N-AM AFLAT CĂ MĂ ÎNȘELI CU UNGUROAICA AIA DIN JASZFELSOSZENTGYORG?”

Bărbatul care-și caută parteneră pe internet

Un bărbat vrea să renunţe la viaţa de burlac, dar nu îşi găseşte aleasa inimii. Într-o zi, un prieten îl sfătuieşte:

– Mă, tu eşti în urmă cu tehnologia. În ziua de astăzi îţi găseşti nevastă imediat dacă pui un anunţ pe internet.

Bărbatul, cu o ultimă speranţă, pune un anunţ pe un site de matrimoniale: ”Bărbat săturat de viaţa de burlac, 30 de ani, foarte răbdător şi iubitor. Caut nevastă!”.

A doua zi, observă că a primit sute de răspunsuri la anunţ: ”Te rog frumos, ia-o pe a mea!!!”

Vezi și BANC | UN OM DE AFACERI ROMÂN, AFLAT ÎN FRANȚA CU PARTENERUL LUI DE AFACERI: „APARE ÎN FAȚĂ O FEMEIE SUPERBĂ”

Bărbatul și duhul din lampă

Un bărbat se plimbă pe o plajă şi la un moment dat se împiedică de o lampă îngropată în nisip. O ridică şi o scutură, când apare un duh.

– Bine, bine, m-ai eliberat din lampă. O să-ţi îndeplinesc o dorinţă.

– Totdeauna am vrut să merg în Hawai, dar am rău de mare şi mi-e frică de avion. Poţi să construieşti un pod până acolo, ca să pot merge cu maşina ?

– Asta e imposibil. Gândeşte-te la logistica necesară! Cum pui piloni pe fundul oceanului? Gandeşte-te cât ciment, cât oţel! În nici un caz. Pune-ţi altă dorinţă !

– Stii, am fost însurat de patru ori. Soţiile mele toate au spus ca sunt un nesimţit şi un insensibil. Aş vrea să înţeleg femeile…

– Podul să fie cu două benzi sau cu patru?

Citește și BANC | PROFESOARA ÎL ÎNTREABĂ PE BULIȘOR: ”DACĂ TATĂL TĂU CUMPĂRĂ 3 STICLE DE BERE ȘI BEA UNA, CÂTE MAI RĂMÂN?”