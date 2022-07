BANC | Recepționerul unui hotel din Mamaia: „Nu avem decât cameră cu vedere spre mare, care costă cu 200 de lei mai mult”

Banc. Un turist stă de vorbă cu recepționerul unui hotel din Mamaia. Când află cât costă o cameră cu vedere spre mare, mai să leșine! Reacția este de milioane! Spor la râs!

– Nu avem decât cameră cu vedere spre mare care costă cu 200 de lei mai mult, spuse recepționerul unui turist.

– Și dacă vă promit că nu mă uit pe fereastră, cât costă?

Vezi și BANCUL ZILEI | INTERVIU PENTRU ANGAJARE: „CUNOAȘTEȚI LIMBA ENGLEZĂ?”

Tipul care se duce cu nevasta în concediu în Vama Veche

Un sondaj pe stradă, în sezonul estival:

– Fiţi amabil! Unde aţi petrecut ultimele concedii? În ţară sau în străinătate?

– Acum doi ani am fost la Vama Veche …

– Şi aţi fost mulţumit de condiţii?

– Nu prea. După două zile au intrat nişte derbedei peste noi în cort. M-au bătut, mi-au furat camera foto şi au profitat şi de nevastă-mea.

– Oh, ce tragedie !

– Da, şi anul trecut am fost tot acolo şi am păţit la fel.

– Îmi pare rău ! Anul acesta unde intentionaţi să mergeţi ?

– Păi tot la Vama Veche, că acolo vrea nevastă-mea…

Citește și BANC | LA PLAJĂ, O FEMEIE IESE DIN CABINĂ ÎMBRĂCATĂ ÎNTR-UN COSTUM DE BAIE DIN 2 PIESE, FOARTE, FOARTE SUMAR

Turistul care cere o altă cameră

Un turist putin afumat se adresează recepţionerului hotelului:

– Vă rog să-mi daţi o cameră.

– Păi aveţi deja una.

– Eu am însă urgent nevoie de alta.

– Cum doriţi. Dar ce nu vă place la camera asta?

– Camera aceea arde.

Vezi și BANC | ÎNTR-UN APARTAMENT DIN DRUMUL TABEREI STĂ O VIRGINĂ DE 70 DE ANI

Doi bunici cu nepoții la mare

O bunicuţă cu nepoţica merg la mare. La plajă se aşază lângă un bâtrân venit şi el cu nepotul. După un timp cei doi încep să se joace şi ei în nisip. Şi amândoi erau goi. La un moment dat fetiţa întreabă: – Bunico, eu de ce nu am ce are băiatul?

Bunica răspunde:

– Nu-ţi face griji, când o să fii mare, o să ai una numai şi numai a ta! La care bunicul băiatului, care citea tacticos un ziar:

– Şi dacă nu o să fie cuminte, o să aibă şi mai multe!