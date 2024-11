BANC | Soția se întoarce acasă după petrecerea de la firmă

Doamnelor și domnilor, CANCAN.RO v-a pregătit și astăzi un banc care vă va aduce zâmbetul pe buze. GARANTAT!

”Soția se întoarce acasă după petrecerea dată de firmă:

-Scumpule, nu striga! Îți povestesc cum a fost totul: toți au băut, eu n-am băut, toate s-au sărutat cu bărbați, eu nu m-am sărutat, am mâncat salate, am dansat, am participat la concursuri și GATA. Ai o soție BRAVO. Întrebări sunt?

-Unde ți-e rochia?”, este bancul zilei.

BANC: ”Sunt fierbinte, ce doriți?”

”Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa”

BANC: Mirel și mărirea de salariu de 30 de lei

”-Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?

-Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…

-Și nu știi să mulțumești?

-Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!”