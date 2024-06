BANC | Spovedania lui Bulă

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă se duce la spovedit și îi spune preotului că a păcătuit cu gândul. Ești pregătiti să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Spor și voie bună!

Bulă se duce la spovedanie.

– Părinte, am păcătuit cu gândul.

– Ce ai făcut, Bulă?

– Am fost aseară la o petrecere și am întâlnit o fata frumoasă tare. O voce îmi zicea: „Fă-o, nu fi fraier”. Altă voce: „Nu o face, ai acasă nevastă și copil”.

– Și ce au făcut, fiule?

– Păi, nimic. Dar am păcătuit cu gândul. Care e pedeapsa?

– Bulă, trebuie să te duci acasă și să bei 3 găleți de apă pe zi, timp de o săptămână.

– De ce 3 găleți, părinte?

– Pentru că atâtea bea un bou!

Alte bancuri cu Bulă

Bulă e în armată și primește o scrisoare de la Bubulina

Bulă se află în armată și primește o scrisoare de la Bubulina. O deschide în fața colegilor și toți încep să râdă.

– Auzi, Bulă de ce nu e scris nimic pe foaie? Ce, nevastă-ta nu știe să scrie?

– Nu bă, suntem certați și nu vorbim.