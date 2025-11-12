BANC | Un medic își duce studenții în vizită la un ospiciu

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, o glumă de nota 10. Un medic își aduce studenții în vizită la un ospiciu de nebuni. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

Un medic își aduce studenții în vizită la un ospiciu. Se opresc la un salon unde se afla un bărbat cu privirea rătăcită.

– Vedeți, acest bărbat și-a pierdut mințile fiindcă femeia cu care trebuia să se căsătorească l-a refuzat chiar în biserică. În cealaltă rezervă îl avem pe cel care a luat-o.

Alte bancuri amuzante

Într-un spital de nebuni doctorul intră în prima sală şi îi vede pe pacienţi cum stau atârnaţi pe pereţi.

– Ma’, da’ voi ce faceţi de staţi atârnaţi de pereţi?

– Păi, noi suntem frunze în pomi!

Enervat, doctorul urlă la ei:

– Mai, proştilor, e toamnă! Frunzele au căzut!…

Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.

În al doilea salon, aceeaşi problemă…

– Măi! E toamnă şi toate frunzele au căzut!

Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.

În al treilea salon :

– Măi şi voi staţi atârnaţi de pereti? Nu ştiţi că e toamna şi frunzele au căzut?

– Eeeeeeee, fraiere!… Nu vezi că noi suntem conifere?!?…

Un nebun se plimba prin curtea spitalului

Un nebun se plima prin curtea spitalului cu o sfoară de care era legat un CD.

– Ce faci cu sfoara aia? întreabă doctorul.

La care nebunul, şmecher:

– Trag muzică!

Într-o zi, un doctor din casa de nebuni desenează pe perete o uşă

Într-o zi, un doctor din casa de nebuni desenează pe perete o uşă şi le spune nebunilor:

– Cine reuşeşte să deschidă această uşă este liber să plece în lume şi să-şi refacă viaţa!

Toţi nebunii sar la uşă numai unul stă deoparte.

Doctorul îl întreabă:

– Dar tu de ce nu vrei să scapi?

La care nebunu’:

– Sssssst! Cheia e la mine!

Un nebun înarmat cu un ciocan izbeşte cu toată puterea în zid

Doctorul îl vede şi îi spune:

– Degeaba te chinui! E beton armat, n-ai să poţi găuri peretele!

– Nu vreau să-l găuresc, vreau să-i fac doar un cucui…