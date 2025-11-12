Acasă » Bancuri » BANC | Un medic își duce studenții în vizită la un ospiciu

De: Irina Vlad 12/11/2025 | 17:33
Un medic își aduce studenții în vizită la un ospiciu. Se opresc la un salon unde se afla un bărbat cu privirea rătăcită.

– Vedeți, acest bărbat și-a pierdut mințile fiindcă femeia cu care trebuia să se căsătorească l-a refuzat chiar în biserică. În cealaltă rezervă îl avem pe cel care a luat-o.

Într-un spital de nebuni doctorul intră în prima sală şi îi vede pe pacienţi cum stau atârnaţi pe pereţi.
– Ma’, da’ voi ce faceţi de staţi atârnaţi de pereţi?
– Păi, noi suntem frunze în pomi!
Enervat, doctorul urlă la ei:
– Mai, proştilor, e toamnă! Frunzele au căzut!…
Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.
În al doilea salon, aceeaşi problemă…
– Măi! E toamnă şi toate frunzele au căzut!
Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.
În al treilea salon :
– Măi şi voi staţi atârnaţi de pereti? Nu ştiţi că e toamna şi frunzele au căzut?
– Eeeeeeee, fraiere!… Nu vezi că noi suntem conifere?!?…

Un nebun se plimba prin curtea spitalului

Un nebun se plima prin curtea spitalului cu o sfoară de care era legat un CD.
– Ce faci cu sfoara aia? întreabă doctorul.
La care nebunul, şmecher:
– Trag muzică!

Într-o zi, un doctor din casa de nebuni desenează pe perete o uşă

Într-o zi, un doctor din casa de nebuni desenează pe perete o uşă şi le spune nebunilor:
– Cine reuşeşte să deschidă această uşă este liber să plece în lume şi să-şi refacă viaţa!
Toţi nebunii sar la uşă numai unul stă deoparte.
Doctorul îl întreabă:
– Dar tu de ce nu vrei să scapi?
La care nebunu’:
– Sssssst! Cheia e la mine!

Un nebun înarmat cu un ciocan izbeşte cu toată puterea în zid

Doctorul îl vede şi îi spune:
– Degeaba te chinui! E beton armat, n-ai să poţi găuri peretele!
– Nu vreau să-l găuresc, vreau să-i fac doar un cucui…

