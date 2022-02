BANC | Un tată cumpără un robot care plesnește oamenii atunci când mint

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! Noi ți-am pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Dacă ai avut o zi grea sau dacă te simți trist, sigur îți vei schimba starea.

Un tată cumpără un robot care plesnește oamenii atunci când mint. El decide să-l testeze la cină într-o seară. Tatăl îl întreabă pe fiul său ce a făcut în acea după-amiază.

Fiul spune: Am făcut temele.

Robotul îi plesnește fiul.

Fiul spune: Ok, ok, am fost la casa unui prieten să vizionăm filme.

Tatăl întreabă: Și la ce film te-ai uitat?

Fiul spune: Toy Story.

Robotul îi plesnește fiul.

Fiul spune: Ok, ok, ne uitam la filme XXX.

Tatăl spune: Ce? La vârsta ta nici măcar nu știam ce sunt alea!

Robotul îl plesnește pe tată.

Mama râde și spune: Ei bine, se vede că este fiul tău.

Robotul o plesnește pe mamă.

A doua zi, anunț: Robot de vânzare.

