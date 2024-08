Bancul de luni | „Cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viaţa mea”

Bancul de luni. Doi foști parteneri stau de vorbă pe Messenger. Tipa îi spune fostului soț că a trăit cele mai frumose momente din viața ei, în perioada în care au fost căsătoriți. Reacțiile, în schimb, vor stârni amuzamentul. Spor la râs.

Discuție între doi foști soți:

– Chiar dacă am divorțat, vreau să știi că, cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Deci nu pot să uit noaptea aia de la Brașov!

– Care noapte, că noi n-am fost împreună niciodată la Brașov.

– N-am fost împreună, dar eram căsătorită cu tine.

Bancul de luni. Cererea de divorț

Soţia doreşte să înainteze cererea de divorţ.

Avocatul:

– Care este motivul divorţului?

– În cei cinci ani de căsnicie el şi-a făcut datoria de bărbat doar de trei ori!

Avocatul:

– Foarte bine, cu aşa motiv, şansele noastre în instanţă cresc semnificativ! Copii aveţi?

– Da, cinci!

O maimuță intră într-un bar

O maimuţă intră într-un bar şi comandă o bere. Ospătarul, foarte mirat, desface o bere şi o serveşte. Maimuţa bea berea, după care cere nota.

Ospătarul, şi mai mirat, îi spune:

– 100 de lei!

Maimuţa scoate 100 de lei, îi pune pe masă şi dă să plece. Ospătarul, de-a dreptul stupefiat, zice:

– Nu te supăra, dar e prima oară când văd o maimuţă la noi în bar!

Maimuţa răspunde supărată:

– La preţurile astea, nici nu-i de mirare!