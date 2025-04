Câștigător al emisiunii Mireasa, în plin SCANDAL cu fosta soție: „M-a folosit până la ultimul ban. Are o poprire de...”

Un câștigător al emisiunii Mireasa este în scandal cu fosta lui parteneră de viață! Nu ar fi lăsat să își vadă copilul și a făcut dezvăluiri șocante despre mariajul lor! Vă prezentăm cele mai recente declarații!

Drama continuă pentru Radu, câștigător al emisiunii Mireasa! La câteva luni după separarea de Amalia, cea alături de care părea că își găsise fericirea, tânărul a făcut dezvăluiri explozive. Acesta o acuză pe fosta soție de manipulare, minciună, interese ascunse și, mai grav, că îl împiedică să își vadă fiica, Maya Maria.

Radu susține că Amalia l-ar fi implorat să o ia de soție, iar el a acceptat la insistențele ei. În spatele unei relații aparent fericite, el ar fi trăit într-un regim de control, spunând că nu avea voie să iasă fără să fie supravegheat, era sunat non-stop și verificat în mod obsesiv.

„Puțini știu că eu am luat-o de nevastă la insistențele ei. Da, Amalia a plâns în mașină, în Baia Mare, pe 18 mai, cu doar câteva zile înainte de ziua mea. A plâns și m-a implorat să o iau de soție. Mi-a spus că mă iubește, că sunt bărbatul potrivit pentru ea, că visul ei este să fie cu mine toată viața. Mi-a jucat teatrul perfect, cu lacrimi și promisiuni. M-a impresionat și, în sufletul meu, am simțit că trebuie să-i dau o șansă. I-am pus o singură condiție: să fie sinceră, să mă iubească și să îmi fie alături toată viața. Am acceptat să o iau de nevastă, crezând că am în față o femeie sinceră. În realitate, era totul doar un plan bine pus la punct. După ce ne-am căsătorit, au început adevăratele probleme. Nu aveam voie să merg nicăieri. Mă suna obsesiv pe cameră, eram controlat la sânge, geloasă peste măsură, deși nu i-am dat niciodată vreun motiv. M-a ținut captiv, cu totul, în relația asta”, a mărturisit Radu, potrivit fanatik.ro .

După separare, Radu susține că nu doar că e ținut departe de fiica sa, dar și că imaginea lui este distrusă public, prin acuzații false. El spune că Amalia este „o femeie mincinoasă, manipulatoare”. Fostul concurent de la Mireasa vrea să fie alături de fetița lui și să aibă posibilitatea de a o vedea.

„Amalia este o femeie mincinoasă, manipulatoare, care m-a folosit până la ultimul ban, iar acum mă acuză pe nedrept. Nu am fugit niciodată de responsabilități, nu am lipsit cu nimic de la copil. Dar ea continuă să mă umilească și să mă șantajeze, folosind banii și influența amantului ei. Nu îmi doresc altceva decât să îmi văd copilul și să am dreptul să îmi fac datoria de tată. Nu vreau să mă mai șantajeze,. Nu vreau să mă mai umilească. Vreau să îmi cresc fata, să îi fiu alături. Să știe că are un tată care luptă pentru ea. Și mai am ceva de spus, ceva ce mă macină ca tată și ca om – decât să îți vinzi demnitatea, să îți vinzi trupul pentru bani, să te plimbi prin vacanțe de lux plătite de bărbatul ăsta bătrân, în timp ce îți lași copilul în grija mamei tale, la bunica ei, mai bine ai face un pas în spate și ai lăsa copilul să fie lângă mine, lângă tatăl ei. Maya Maria nu are nevoie de haine scumpe, de blănuri sau de poze în vacanțe. Are nevoie de dragoste, de brațele unui părinte, de stabilitate, de siguranță. Dar tu ai ales să îți urmărești interesul material, să îți plătească altul concediile, mofturile și viața de lux, în timp ce mie îmi interzici să îmi văd copilul”, a mai spus Radu.