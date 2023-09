Bancul de weekend | „Dacă râzi de cineva, ajungi ca el”

O săptămână perfectă nu are cum să se încheie altfel decât citind o glumă amuzantă. Bancul de weekend te va binedispune și de data aceasta. Spor la râs și voie bună!

-Bă, e adevărată faza aia că dacă râzi de cineva, ajungi ca el.

-Nu cred.

-Jur că e adevărat, nevastă-mea râde de Ion Țiriac de trei săptămâni.

-Și ce, bă, s-a îmbogățit?

-Încă nu, dar știi ce mustață deasă i-a crescut? Fix ca a lui.

„Întorcându-se de la serviciu, Bulă a găsit două mesaje: Unul de la amantă și unul de la nevastă. Cel de la amantă suna în felul următor:

– Dragul meu, scumpul meu, Bulă. Pup dulce, mi-e dor de tine. Sună-mă! A ta, Alinuța.

Cel de la soție:

– Dragul meu, scumpul meu, Bulă. Nu îți face griji, am sunat-o eu!”

Dilemă între Ion și Gheorghe

Ion și Gheorghe:

– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?

– Păi, am fi cumnați.

– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?

– No, atunci am fi chit!

Bulă și cerșetorul nemulțumit

„De fiecare dată când se ducea la muncă și trecea prin parc, Bulă îi dădea unui cerșetor 5 lei. După ceva vreme, îi dădea 3 lei, iar acum îi dă doar 1 leu. Nemulțumit, cerșetorul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat, domnule Bulă?

– Înainte, când eram burlac, îți dădeam 5 lei. După ce m-am căsătorit, am început să îți dau 3 lei. Iar acum, că am devenit tată, îți dau doar 1 leu. Atât pot și eu!

– Păi bine, mă, măgarule, tu îți întreții familia pe banii mei?!”.