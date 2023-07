Bancul de seară | „Vasile, eu cred că o să divorțez”

Bancul de seară. Doi prieteni stau de vorbă. Vasile e înștiințat de amicul lui că vrea să divorțeze. Șocat, îl întrebă care este motivul. Dialogul dintre cei doi bărbați stârnește amuzamentul. Spor la râs, dragi cititori!

Doi prieteni stau de vorbă pe aplicația Messenger.

– Bă, Vasile, eu cred că o să divorțez.

– Bă, ești nebun? De ce? Ce s-a întâmplat?

– Nevastă-mea mă tratează ca pe un câine.

– Cum adică, bă, te bate, te leagă?

– Nu, bă, nebunule, dar vrea să îi fiu fidel.

Vezi și BANC | „MI-AM VÂNDUT GARSONIERA DIN DRUMUL TABEREI CU 300.000 DE EURO”

Vezi și BANCUL DIMINEȚII | ÎNTORCÂNDU-SE DE LA SERVICIU, BULĂ A GĂSIT DOUĂ MESAJE: UNUL DE LA AMANTĂ ȘI UNUL DE LA NEVASTĂ

În continuare, vă prezentăm un alt banc la fel de savuros, care îl are ca personaj principal pe Ion. Aflat la bar, stă de vorbă cu Vasile. Îl întreabă dacă știe ce îi place cel mai mult la soția lui. De aici, discuția ia o întorsătură neașteptată și stârnește râsul!

Bancul de seară. Vasile, luat la întrebări de Ion despre nevastă

Ion si Vasile, la un pahar. La un moment dat, zice Ion:

– Mă, Vasile, ştii ce-mi place mie cel mai mult la nevastă-ta?

– Nu, mă, ce? răspunse Vasile, holbându-se.

– Că e frumoasă şi supusă, mă.

– Bine mă, frumoasă ştiu că e, mersi, dar cum adica… supusă?

– Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă, Vasile…

Vezi și BANCUL ZILEI | UN BĂTRÂN FERMIER ÎN SCRIE FIULUI SĂU, CARE E ÎN ÎNCHISOARE

Dilemă între Ion și Gheorghe

Ion și Gheorghe:

– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?

– Păi, am fi cumnați.

– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?

– No, atunci am fi chit!