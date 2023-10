Bancul de weekend | „De ce ai pus castronul ăsta în frigider?”

Bancul de weekend. Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit discuția amuzantă dintre doi prieteni, discuție care te va face să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp.

-De ce ai pus castronul ăsta în frigider?

-Păi am mâncat toată varza și m-am gândit să-ți las și ție un pic, știu că îți place.

-Ceapa mă-tii ! Ai lăsat aia acolo doar ca să nu speli castronul.

10 femei ajung în Rai

10 femei ajung în Rai. La intrare se face o triere. Sfântul Petru le aliniază pe toate şi le zice:

– Cine şi-a înşelat bărbatul să facă un pas înainte.

9 fac un pas în faţă. Sfântul Petre le spune:

– Hai, trageţi-o de mână şi pe surda aia!

Tipul care agață o femeie, într-un bar

Un domn trecut de prima tinerețe, dar cu portofelul gras, agață la bar o tânără frumoasă. După puțin timp, ajung în apartamentul domnișoarei. Până ce tânăra se “pregătește”, domnul vrea să pună un CD pentru atmosferă. Pe raft: Brahms, Verdi, Ceaikowski etc.

– Vai, dragă, asemenea muzică asculți tu?!

– Ah, da, am uitat să vă spun că eu am absolvit Conservatorul. Domnul se lasă păgubaș cu muzica, dar vede cărțile din bibliotecă. Pe raft: Eliade, Goethe, Puskin etc.

– Vai, dragă, asemenea cărți citești tu?!

– Ah, da, am omis să vă spun că am terminat și filologia.

– Păi, bine, fato, da’ prostituată cum ai ajuns?!

– Ah, printr-un mare noroc!

