Bancul dimineții | În noaptea nunții, Bulă și Bubulina se retrag în dormitor

Se apropie weekend-ul, așa că vă propunem să vă începeți ziua de joi cu un banc bun, care să vă dea o stare de bine pentru toate zilele următoare. Bulă și Bubulina ne surprind din nou! Dialogul de mai jos este fabulos.

„În noaptea nunții, Bulă și Bubulina se retrag în dormitor. Cu o voce tremurândă, Bubulina îi spune proaspătului ei soț:

– Bulă, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu nu știu să fac nimic, nu am nici cea mai mică idee.

– Stai liniștită, Bubulino. Dezbracă-te, culcă-te pe spate, stai relaxată și de restul mă ocup eu.

– O nu, Bulă, nu la asta mă refeream. Asta știu să fac. Mă refeream că nu știu să gătesc, să spăl, să fac curat etc…”

Alte glume epice

Dilemă între Ion și Gheorghe

Ion și Gheorghe:

– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?

– Păi, am fi cumnați.

– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?

– No, atunci am fi chit!

Bulă angajează detectiv

Bulă angajează un detectiv să o urmărească pe Bubulina, pe care o bănuia de infidelitate. După o săptămână de filaj, detectivul îi dă raportul:

– Trei zile la rând, Bubulina dumitale a plecat de la serviciu, împreună cu șeful ei. După ce au luat prânzul într-o atmosferă romantică, au râs și s-au ținut de mână, în separeul unui restaurant cochet, s-au dus la hotel și s-au închis în cameră.

– Și mai departe ce s-a întâmplat?

– Păi, mai departe i-am văzut pe gaura cheii cum se sărutau.

– Extraordinar! Simt cum mă sufoc de mânie. Și mai departe ce s-a întâmplat?

– Păi șeful a trântit-o pe pat și s-a aruncat peste soția dumitale.

– Da? Ce s-a întâmplat mai departe?! Că o omor în bătaie!

– Păi el și-a scos camașa și ea, bluza…

– Ah, divorțez!!! Spune mai departe!

– Păi și-a scos el pantalonii și doamnei i-a dat fusta jos.

– Nu-mi vine să cred! Așa nu se mai poate!!! Și, și???

– Pai și-au dat și lenjeria jos.

– Și??????…

– Păi nu mai știu, că au pus lenjeria pe clanța ușii și n-am mai văzut nimic apoi.

– Uite vezi, domnule detectiv, incertitudinea asta mă omoară!