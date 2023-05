Bancul sfârșitului de săptămână | „Bunicule, fetele din sat sunt prea îmbrăcate”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă pune la dispoziție un banc amuzant, care să vă înveselească în această seară de sâmbătă. Vei râde cu gura până la urechi atunci când vei vedea ce discuție hilară a avut loc între un nepot și bunicul său. Tânărul a avut parte de o experiență unică, după ce a mers în vizită la țară.

Nepotul merge în vacanța de vară la sat. După o săptămână, îi spune bunicului său:

– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă.

Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate…

Bunicul scoase din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.

– Trebuie să alegi una…

Nepotul o alege pe aia cu celofan și bunicul său îi spuse

– De ce ai ales-o pe aceasta?

– Ei bine, pentru că este mai curată.

– Vezi tu dragul moșului, la fel e si cu fetele astea…

Bancuri cu Bulă și Bubulina

Pentru că știm că-ți plac bancurile cu Bulă, ți-am pregătit o glumă de final de săptămână.

Într-o zi, aflat la serviciu, Bulă o sună pe nevastă-sa:

– Bubulino, am terminat mai devreme munca și vin acasă. Te rog mult, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!

– Cum adică, Bulă?! Ce amant?!

– Nu te mai preface! Am pus camere de supraveghere în toată casa și am văzut tot ce se întâmplă. Și nu m-a deranjat ce se întâmplă în dormitor, ci ce se întâmplă în cămară, mai mult.

– Ce se întâmplă în cămară, Bulă?!

– Amantul tău îmi bea toată țuica!

Bulă o întreabă pe Bubulina cu cine s-a mai iubit:

– Bulă, aș vrea să îmi răspunzi la o întrebare.

– Zi, Bubulino!

– Dar sincer!

– Sincer, Bubulino!

– Bulă, pe cine ai mai avut înaintea mea?

– Pe Maria..

– Doar atât?! Fii sincer.

– .. pe Veta, pe Ioana, pe Irina.

– Bulă, să știi că sunt geloasă!

– Bubulino, nu ai de ce să te superi. Important este că te-ai calificat în finală!

Bulă și Bubulina, la tribunal să divorțeze

Bulă și Bubulina sunt la tribunal. Vor să divorțeze. Judecătorul o întreabă mai întâi pe Bubulina:

– Doamnă, de ce vreți să divorțați?

– Bulă nu mai este de rangul meu.

– Ah, am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule, de ce vreți să divorțați?

– Păi, domnule judecător, nici Bubulina nu mai este de ranga mea!