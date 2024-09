Bancul sfârșitului de septembrie | „Ai ceva de băut?”

O nouă zi, o nouă glumă! Ești pregătit/ă pentru o porție de râs gratuită? CANCAN.RO îți pune la dispoziție o glumă bună, care să-ți aducă zâmbetul pe față. Discuția hilară dintre doi prieteni!

Iată bancul de astăzi:

„-Ai ceva de băut?

– Apă!

– Dar ceva mai tare?

– Gheață!”

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă stătea trist la bar și privea în gol

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă intră într-un bar și vede o tânără frumoasă

Alte bancuri amuzante

Bulă, la școală

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una!

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

Norocul lui Bulă

Bulă era foarte norocos şi câştiga la orice joc: loto, bingo, pariuri sportive, loz în plic. Sătul de atâta noroc, merge la biserică şi se roagă:

– Doamne, fă să mai câştige şi alţii şi să pierd şi eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude şi-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorinţa. Și, drept compensare, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soţie pe Miss India. Bulă n-are de ales, o ia cu el acasă în speranţa că aceasta îi va aduce totuşi un mic ghinion. Trec câteva luni şi, într-o seară, îi spune soţiei:

– Draga mea, eşti senzațională ca nevastă, dar am şi eu o mică nemulţumire: semnul tău de pe frunte mi-ar plăcea să-l dai jos!

Soţia este de acord dar îl roagă pe el să-l desprindă. Şi ce vede Bulă sub el un mesaj cu 9 litere mici, mici, mici:

– Aţi câstigat un Lamborghini şi un milion de euro!

O asistentă rămâne gravidă cu medicul, amantul ei.

Ca să evite să nu descopere nevasta trimite asistenta în oraşul ei natal ca să rămână până se va naşte copilul.

-Dar cum te anunţ când se va naşte copilul?

-Trimite-mi un bilețel prin poştă şi scrii „sandviş”şi nu-ţi fă griji că mă ocup eu de tot ce-i trebuie copilului! Lunile trec şi într-o zi, ajuns acasă, nevasta-i spune:

A ajuns un bileţel de la poştă dar nu înţeleg ce înseamnă mesajul ! Medicul citeşte şi cade ca trăsnit la pământ!

Dus la spital cardiologul întreabă nevasta :

-S-a întâmplat ceva ieşit din comun de i-a cauzat asta?

-Da, a citit un biletel poştal: CINCI SANDVIȘURI, TREI CU CÂRNAŢI ŞI DOI FĂRĂ!