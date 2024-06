BANCUL SFÂRȘITULUI DE WEEKEND | 2 morți la morgă: ”De la ce ai murit?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc fabulos în ultima zi de weekend. Așadar, dacă doriți să vă păstrați buna dispoziție până luni, când începe o nouă săptămână cu provocări, vă invităm să vă bucurați de gluma de mai jos. Spor la citit!

Doi morți discută în morgă:

– De la ce ai murit?

– De răceală. Tu?

– De bucurie! Cineva mi-a spus că soția mă înșală și am decis să verific. Am pretins că plec în deplasare și m-am întors noaptea acasă. Am căutat peste tot, dar n-am găsit pe nimeni. Și de bucurie am murit!

– Prostule! Dacă te uitai în frigider, ambii am fi fost acum în viață!

Un francez, un italian și un român în avion

Un francez, un italian și un român călătoreau cu același avion pe locuri apropiate. La un moment dat, după câteva cocktailuri, francezul și italianul au început să se laude:

-Noaptea trecută am făcut dragoste de patru ori cu soția mea, spune francezul. Dimineața, când m-am trezit, mă așteptau niște clătite delicioase, iar ea mi-a spus că mă adoră.

-Eu am făcut dragoste cu soția mea de șase ori noaptea trecută, spuse italianul. Dimineața, mă adepta o omletă gustoasă, iar ea mi-a spus că eu sunt singurul bărbat din lume cu care ar face dragoste.

Românul tăcea…

-Tu de câte ori ai făcut dragoste cu soția ta noaptea trecută? Întreabă disprețuitor italianul.

-O singură dată, răspunde românul.

-Și ce ți-a zis soția ta dimineața, rânji francezul?

-Nu te opri, Ioane!

Un avocat de nădejde

Soția îi scrie avocatului ei:

– Domnule avocat! Vă scriu pentru a vă ruga să-mi acordați atât un sfat, cât și sprijinul dumneavoastră. Ieri de dimineață, am plecat cu mașina la serviciu, ca de obicei. Pe soțul meu l-am lăsat acasă, în pat, uitându-se la televizor. Cu toate că era abia scoasă din service, la 2 km de casă, mașina s-a oprit brusc și nu am mai reușit să o repornesc. M-am întors acasă pe jos, să-i cer ajutor soțului meu. Când am intrat în dormitor, l-am găsit pe soțul meu în pat cu vecina. Ce acțiuni ar trebui să întreprind pentru divorț?

Sosește răspunsul avocatului:

– Stimată doamnă! Vă pot acorda sprijinul meu doar pentru a da în judecată service-ul unde ați avut mașina la reparat. Întrucât defecțiunea mașinii a fost cauza celor întâmplate, nu puteți să-l învinuiți de nimic pe soțul dumneavoastră. Vina de a vă întoarce acasă să-i cereți ajutorul pentru defecțiunea mașinii vă aparține și ar trebui să-i cereți scuze. Soțul dumneavoastră nu e mecanic!

