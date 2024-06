Bancul zilei | „Tată, vreau un iPhone X”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc fabulos, menit să stârnească hohote de râs. Un băiat încearcă să își convingă tatăl să îi ia un telefon nou, însă replica sa este total neașteptată. Spor la citit!

– Tată, vreau un iPhone X.

– Care e cuvântul secret, fiule?

– Mariana.

– Cine e Mariana?

– Amanta ta, tată.

– Vrei și o husă la el?

Am pregătit și o surpriză pentru voi: mai multe bancuri! Iată câteva glume bonus pentru a vă amuza în continuare!

Abracadabra!

Soția mea a fost asistenta unui magician mulți ani. A învățat câteva trucuri bune de la el. De exemplu, vin ieri de la muncă, intru în dormitor, ea mă vede și strigă Abracadabra. Deodată, ce să vezi?

Prietenul meu, Răzvan, a ieșit dezbrăcat din dulap. Am râs cu lacrimi, săracul Răzvan, mi-era milă de el, cred că se întreba ce s-a întâmplat de a ajuns gol la mine-n dulap.

Dubla sportivului

-Aseară în club am agățat o blondă mai în vârstă. Arăta foarte bine pentru cei 60 de ani ai săi și m-am trezit gândindu-mă că probabil fiica ei arăta și mai sexy. Am băut puțin (ei bine, puțin mai mult), ne-am giugiulit și apoi ea m-a întrebat dacă am practicat vreodată ”dubla sportivului”.

-Ce-i asta?, am întrebat.

-Păi, faci dragoste și cu mama și cu fiica în același timp…

-Nu, n-am avut parte de așa ceva, i-am răspuns.

-Mi-a făcut cu ochiul și mi-a zis că asta-i noaptea mea norocoasă… Ne-am dus apoi la ea acasă… Am intrat, ea a aprins lumina în hol și a strigat tare:

-Mama, sper că nu te-ai culcat…

Propunerea directorului

Directorul unei fabrici le propune muncitorilor să lucreze în fiecare zi mai mult cu 1 oră pentru a crește productivitatea. Apoi îi întreabă pe angajați dacă sunt de acord.

Ionescu:

– Eu propun să se lucreze câte 10 ore pe zi pentru a mări profitul companiei.

Vasilescu:

– Eu zic că putem lucra chiar 12 ore pe zi pentru că trebuie să ajungem cât mai repede la nivelul concurenței.

Popescu:

– Am putea să lucrăm 16 ore pe zi, suntem obligați să ne facem datoria.

Gheorghe:

– Eu propun să nu mai plecăm acasă deloc. Pentru că acasă ne întâlnim cu nevestele și riscăm să se nască tâmpiți ca Ionescu, Vasilescu și Popescu.

