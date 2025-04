Abia acum s-a aflat: secretul succesului Mirelei Vaida, de la Acces Direct. “Cu el a făcut carieră în televiziune!” Soțul vedetei n-are dubii: “Norocul tău!”

Mirela Vaida se numără printre vedetele cu ștate vechi în televiziune, prezentatoarea TV demonstrând că poate cu lejeritate să treacă de la un reality-show matrimonial, la un show de divertisment sau la cârma unei emisiune în care se dezbat cazuri sociale, cum este formatul Acces Direct, difuzat la Antena Stars. Pe lângă abilitățile ei de comunicare, adaptabilitatea la diverși interlocutori și șarmul personal, se adaugă și constanța pe care a avut-o la Antena 1, resprectiv Antena Stars. Mirela Vaida a reușit să își transforme un așa zis complex, care a chinuit-o câțiva ani buni, într-un atu, despre care a vorbit pentru CANCAN.RO.

Mirela Vaida are, în prezent, viața la care mulți visează. Se bucură de o carieră longevivă pe micul ecran, având pe mână două producții la Antena Stars: “Acces Direct” și “Petrecem în familie”, dar are timp și pentru muzică, bucurându-se de fiecare dată când urcă pe scenă la spectacole în țară sau în afară. Pe plan personal, și-a întemeiat o familie cu Alexandru Vaida și au împreună 3 copii. Se bucură de statutul de părinți, după anii în care destinul i-a pus la grele încercări, când Mirela a pierdut două sarcini.

Mirela Vaida: “Nici măcar nasul strâmb pe care-l am de atâția ani, din cauza unei deviații de sept operată greșit, nici pe acela nu mă duc să mi-l îndrept”

Revenind la cariera ei în televiziune, prezentatoatrea TV s-a confruntat ani buni cu un complex legat de aspectul fizic, pe care l-a căpătat în urma unei erori medicale. A căutat și a găsit unghiul bun pentru a da bine pe micul ecran, a luat în calcul chiar și ideea de a rezolva problema la estetician, însă, în cele din urmă s-a împăcat cu situația. În plus, a constatat că publicul i-a dat credit fix așa cum este, iar ea nu a mai căutat perfecțiunea.

“Aș fi schimbat multe când eram mai tânără. Acum, nici măcar nasul strâmb pe care-l am de atâția ani, din cauza unei deviații de sept operată greșit, nici pe acela nu mă duc să mi-l îndrept. Mi se pare că acesta e farmecul meu. Orice schimbare aș face la mine mi-ar schimba fizionomia și nu aș mai fi eu. Lumea m-a acceptat așa. Eu, dacă în televiziune am făcut carieră și cu nasul acesta, înseamnă că el a fost norocul meu. Vorba soțului meu: „Acum, la 40 de ani, cu trei copii și carieră în televiziune, să-ți mai operezi nasul? Poate a fost norocul tău”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Mirela Vaida.

Prezentatoarea emisiunii “Acces Direct” se simte bine în pielea ei și nu mai tânjește după câțiva centimetri în plus. A rezolvat de mult problema purtând încălțăminte cu toc înalt.

“Sigur că mi-aș fi dorit să fiu mai înaltă, dar și acesta a fost farmecul meu, să fiu micuță. Dumnezeu m-a dat așa și a știut El de ce. La această vârstă, mă simt cel mai bine în pielea mea”, a adăugat ea.

Mirela Vaida: “Cine știe, poate într-o zi, când voi renunța la televiziune, voi începe să joc și în seriale TV”

De ani buni, Mirela Vaida îmbină armonios muzica și televiziunea, chiar dacă e absolventă de Drept și nu a profesat niciodată. Ar tenta-o și o producție în mai multe episoade?

“Un rol într-un serial nu am avut. Aici m-ai prins. Le-am făcut pe toate, dar să joc în seriale, nu. Mi se pare că trebuie să ai o anumită răbdare să joci într-un film, să fii atent la toate indicațiile, să faci mai multe duble. Eu am sângele fierbinte pentru direct. Directul este viața mea. Cred totuși că m-ar tenta, dar trebuie timp. Știu că se stă mult timp pe platourile de filmare, iar eu nu am timp. Aceasta e problema mea veșnică: nu am timp. Dar cine știe, poate într-o zi, când voi renunța la televiziune, voi începe să joc și în seriale TV”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Mirela Vaida.

