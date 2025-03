Ce a pățit Mirela Vaida fix când se pregătea să-și serbeze ziua de naștere? A ajuns direct la urgențe și… operație! Cine i-a dat Parisul peste cap

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii “Acces Direct”, a împlinit ieri 43 de ani. Vedeta Antena Stars a avut parte de o aniversare atipică. Deși trebuia să se serbeze în capitala Franței alături de soț și de cei 3 copii, planul a fost dat peste cap de problemele de sănătate cu care fiul ei, Vladimir, s-a confruntat, totul culminând cu o operație. În prezent, băiatul se recuperează și urmează un regim strict. În aceste condiții, sărbătorita a vrut să marcheze aniversarea ei acasă, alături de cei dragi, fiind bucuroasă că toți ai ei sunt bine, după cum ne-a povestit într-un interviu exclusiv CANCAN.RO .

Mirela Vaida se bucură de o familie frumoasă și de o carieră de succes în televiziune. De departe, cele mai mari realizări ale vedetei TV sunt cei trei copii, mai ales că a pierdut două sarcini până la 32 de ani, evenimente care i-au produs suferințe cumplite.

Mirela Vaida: “Eram foarte entuziasmați că vom merge pentru prima dată cu copiii la Paris și ne făcusem planuri mari”

CANCAN.RO : Cum a fost anul acesta de ziua ta?

Mirela Vaida: Anul acesta, ziua mea a fost foarte atipică. Am avut planuri foarte mari, dar a trebuit să renunțăm la absolut orice, deoarece o apendicită acută ne-a dat peste cap și a trebuit să ajungem cu Vladimir la urgențe și să-l și operăm, chiar săptămâna aceasta, care precede ziua mea de naștere. Aveam planificată o escapadă în cinci, la Paris, am cumpărat și bilete, am ales și hotelul la care să stăm, eram foarte entuziasmați că vom merge pentru prima dată cu copiii la Paris și ne făcusem planuri mari, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Așa că, anul acesta, am stat acasă doar noi, nu am ieșit nicăieri, nici la restaurant, nici în oraș, tocmai pentru că Vladimir nu are voie să mănânce decât supă și iaurt, nu are voie să facă efort sau să stea prea mult în picioare. Deci am stat noi lângă el și cred că e cel mai bine așa: în liniștea noastră, în liniștea casei, în pijamale, în hăinuțe comode. Ne-am simțit bine și ne-am bucurat unii de alții.

Mirela Vaida: „Bucuria ar fi să plecăm mai des împreună, chiar și pentru două zile”

CANCAN.RO : Care a fost cea mai tare surpriză/cadou, de-a lungul anilor, cu care soțul te-a surprins?

Mirela Vaida: Nu pot să-ți spun de un cadou anume cu care soțul m-a surprins, dar, în general, mie îmi plac călătoriile. Adică, dacă îmi spune că a luat bilete și, diseară, după emisiune, vine să mă ia și, de acolo, plecăm direct la aeroport și mergem în Spania sau Portugalia, sau într-o destinație cu iz de soare, sunt cea mai fericită. Acestea sunt cele mai frumoase cadouri, cele pe neașteptate. În rest, de lucruri materiale nu pot spune că mă bucur neapărat, pentru că nu-mi trebuie mai mult decât am.

Am mai avut, într-un an, o petrecere surpriză cu o grămadă de prieteni și colegi. Cred că atunci când am împlinit 30 de ani s-a întâmplat. Ne și permiteam, eram tineri, căsătoriți de câțiva anișori, nu aveam copii, deci ne permiteam să facem party-uri surpriză toată noaptea. Acum, nu ne mai dorim la fel, ne dorim să mergem în călătorii cu copiii. Nu mai putem pleca nicăieri fără ei, pentru că mi se pare că pierdem și noi, și ei, pentru că nu suntem împreună. Nu mai am nevoie de vacanțe fără copii, chiar ne simțim bine împreună, toți cinci. Bucuria ar fi să plecăm mai des împreună, chiar și pentru două zile.

Mirela Vaida: “Sunt o femeie foarte bine cu mine însămi, liniștită, împăcată, am tot ce-mi trebuie”

CANCAN.RO : De-a lungul timpului ai avut parte de vreun prag psihologic când ai schimbat prefixul?

Mirela Vaida: Am avut un prag psihologic la 30 de ani, culmea. Acum, la 40 de ani, n-a mai fost așa, pentru că n-am mai fost singură. La 40 de ani îi aveam pe toți trei, care mă așteptau cu brațele lor mici să mă pupe când vin acasă, cu flori. Mi-au umplut și casa, și inima, și sufletul, și tot. La 40 de ani mă simt împlinită. La 30 de ani, cred că, neavând copii, încercând să am și neputând atunci, eram puțin dărâmată că schimb prefixul. Eram și la început de carieră, cu toate eram la început. Aveam vise mari și, probabil, mă simțeam neîmplinită. Acum, la 40 de ani, nu am mai simțit schimbarea prefixului și uite că am țmplinit 43 de ani. Mie mi se par mulți când îi scriu, dar eu nu-i simt.

CANCAN.RO : La ce vârstă te-ai împăcat cu tine, asumându-ți punctele forte, dar și defectele? În realitate, de ce vârstă te simți?

Mirela Vaida: Abia acum pot spune că sunt un om care se simte bine în pielea lui, care nu mai are o problemă că nu are picioare lungi, că nu are nasul în vânt, că are buzele nu știu cum. Sunt o femeie foarte bine cu mine însămi, liniștită, împăcată, am tot ce-mi trebuie. Nu simt că am 43, simt tot undeva cam pe la 30-33. Mă simt cu 10 ani mai tânără, și ca fizic, și ca psihic, ca spirit. Nu aș spune chiar de 20 de ani, m-aș alinta, dar 30-33, da, cam pe acolo m-aș simți.

Mirela Vaida: “Apelez la noțiunile de Drept prin prisma emisiunii Acces Direct”

CANCAN.RO : Cât de mult te-a ajutat Dreptul în negocierea contractelor? Ți-ai luat vreodată țeapă?

Mirela Vaida: Da, am terminat Dreptul. Nu m-a ajutat în negocierea contractelor, sunt un foarte prost negociator, semnez tot ce mi se dă și accept toate condițiile, pentru că îmi place să fac treabă, nu să mă tocmesc. M-a ajutat, însă, la altceva, fără să mă fi gândit vreodată. M-a ajutat și mă ajută, în fiecare zi, la emisiunea Acces Direct, pentru că toate problemele, discuțiile pe care le avem acolo sunt legate de lege. Fie că vorbim de situații sociale, de copii, de conflicte între oameni, moșteniri, de decese, de probleme de viață, toate sunt în legătură cu legea – legea penală, civilă, dreptul familiei.

Nu mi-aș fi imaginat vreodată că o să-mi pună la treabă mintea mea de jurist această emisiune. Eu, când am făcut facultatea, m-am gândit că o să profesez ca avocat. Nu am profesat ca avocat, am intrat la Teatrul de Revistă și m-am angajat, dar Dumnezeu m-a ținut minte și astăzi, în fiecare zi, apelez la noțiunile de Drept prin prisma emisiunii Acces Direct.

CANCAN.RO : Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să știe?

Mirela Vaida: Lumea știe tot despre mine. Viața mea este, practic, zi de zi, în direct și, în general, eu sunt un om deschis. Cam spun tot ce mi se întâmplă important în viață, fie că este bun sau rău. Nu sunt un om foarte activ pe rețelele de socializare, în sensul că nu fac în fiecare zi din viața mea un reality show, nici nu-mi place. Îmi place să existe o anumită limită de discreție și de viață privată.

Dar momentele importante – cele de familie, cele profesionale, tot ceea ce mi se întâmplă, tot ceea ce mă emoționează, tot ceea ce mă întristează – sunt comunicate publicului. Și publicul cred că mă cunoaște de mai bine de 22 de ani de televiziune. Sunt un om destul de deschis și sincer și nu cred că există lucruri pe care ei să nu le știe despre mine. În orice caz, când va fi ceva important de știut, ei vor afla primii.

Foto: Instagram