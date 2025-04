Cu cât a ajuns să se vândă kilogramul de miel în Cluj-Napoca! Românii au crezut că este o eroare

Paștele se apropie, iar românii își doresc să aibă mesele pline de bunătăți. Cozonacul, friptura, pasca sau drobul sunt doar câteva dintre preparatele nelipsite de sărbători. Totuși, oamenii trebuie să fie atenți de unde cumpără produsele necesare pentru că unii comercianți au pus prețuri uriașe. Cât a ajuns să coste un kilogram de carne de miel în Cluj-Napoca?

Paștele se apropie, iar mesele vor fi încărcate cu bunătăți. Carnea de miel, nelipsită de sărbătorile pascale, însă românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a se bucura de această tradiție. Nici legumele nu sunt prea ieftine.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România (APC) a publicat mai multe imagini cu produse realizate într-o piață din Cluj-Napoca. Reprezentanții organizației au vrut să tragă un semnal de alarmă cu privire la prețurile uriașe afișate cu trei săptămâni înainte de piață.

Printre cele mai scumpe produse se numără carnea de miel. Un kilogram a ajuns să coste chiar și 60 de lei. Această friptură este „vedeta” mesei de Paște, motiv pentru care mulți români își doresc să o consume. Ei bine, oamenii trebuie să scoată mulți bani din buzunar pentru a respecta tradiția.

Nici legumele nu sunt pentru toate buzunarele la Cluj-Napoca. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a atras atenția cu privire și la alte prețuri, precum castraveți – 25 de lei/ kg, varză românească – 12 lei/ kg, ridichi – 4 lei/ legătura și ceapă – 3 lei/ legătura.

Cozonacul va fi și el mai costisitor anul acesta din cauza contextului economic. Cozonacii tradiționali, dar mai ales cei cu umpluturi speciale, precum fisticul, se numără printre cele mai scumpe variante.

„Listele deja le închid pe 1 aprilie, de la an la an sunt tot mai mulţi cozonaci. Tradiţional moldovenesc, care porneşte de la 155 de lei. De Paşte o să am fistichiul, care e umplut cu fistic proaspăt. Acesta pornește de la 190 de lei”, a declarat Anca Bulboacă, cofetăreasă, pentru Observator.