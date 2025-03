Vești proaste pentru pensionari! Alimentul de Paște care va costa între 120-190 de lei pentru un singur kilogram

Paștele se apropie, iar mesele vor fi încărcate cu bunătăți. Cozonacul, nelipsit de pe mesele românilor, va fi însă mai costisitor anul acesta. Prețurile acestui aliment au crescut, ceea ce înseamnă că românii vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar pentru a se bucura de această tradiție.

Cei care doresc să aibă cozonac pe masa de Paște trebuie să știe că anul acesta prețurile au crescut din cauza contextului economic. Pentru cei cu un buget mai restrâns, cofetăriile oferă și variante mai mici, astfel încât tradiția să fie păstrată.

Pentru a fi siguri că își vor primi cozonacul dorit, românii sunt încurajați să facă rezervările din timp. Cofetăriile au început deja să primească comenzi, punând la dispoziție atât rețetele clasice, cât și variante inedite, inspirate din bucătăria internațională, cum ar fi cozonacul cu Dubai, glazurat sau însiropat.

Totodată, maeștrii cofetari experimentează și perfecționează rețetele tradiționale, venind cu arome și combinații noi, menite să satisfacă gusturile tot mai variate ale consumatorilor.

„Listele deja le închid pe 1 aprilie, de la an la an sunt tot mai mulţi cozonaci. Tradiţional moldovenesc, care porneşte de la 155 de lei. De Paşte o să am fistichiul, care e umplut cu fistic proaspăt. Acesta pornește de la 190 de lei”, a declarat Anca Bulboacă, cofetăreasă, pentru Observator.