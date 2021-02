Bancul Zilei | “Au venit 2 amenzi de radar! Culmea e că ambele sunt în aceeași zi și în același loc, la o diferență de 10 minute”

Amenzile sunt “o mare bucurie” pentru șoferițe și șoferi, însă, mulți dintre cei care au încălcat legea reușesc să facă uneori haz de necaz. Așa s-a întâmplat și în cadrul unui cuplu, după ce soția a fost amendată de două ori în aceeași zi și același loc, dar la o diferență de 10 minute. Explicația femeii l-a amuzat și, totodată, enervat pe partenerul său de viață.

Bancul zilei de duminică, 21 februarie 2021

– Anca, au venit două amenzi de radar pe numele tău, culmea este că ambele sunt în aceeași zi și în același loc, la o diferență de 10 minute. Cum este posibil? Mă duc să fac contestație!

– Du-te și le plătește, am trecut de două ori, că prima dată nu eram atentă și n-am ieșit bine în poză.

Altre 3 bancuri despre amenzi

– Care este diferenţa taxe şi amenzi?

– O amendă este o taxă pentru ceea ce ai făcut greşit. O taxă este o amendă pentru ceea ce ai făcut bine.

– Stimați colegi, fondurile din amenzi au scăzut drastic, așa că… la treabă! Dați amendă pentru orice!

Cu ordinul proaspăt în memorie, un polițist stătea în mijlocul străzii așteptând victima. Apare un jeep și își spune în gând: “A! Ăsta sigur are bani!”. Îl controlează… toate actele în regulă, mașina nu avea nimic, șoferul nu era băut. “Mă, nu pot să îl las să plece așa”, se gândește agentul și începe un test:

– Domnule șofer, am o întrebare pentru dumneavoastră: noaptea, sunteți pe șosea și din față se apropie o lumină… Ce e?

– O motocicletă, domnu’ polițist.

– Răspuns evaziv! Poate să fie o Honda, poate să fie o Yamaha… Amendă! Mai am o întrebare pentru dumneavoastră: sunteți pe drum noaptea și din față se apropie două luminițe… Ce să fie?

– O mașină, dom’ polițist.

– Răspuns evaziv! Poate să fie o Dacie, poate să fie un Mercedes… Amendă!

– Dom’ politist, pot să vă pun și eu o întrebare? Cum stați dumneavoastră așa, în post, noaptea, vedeți că trece strada o femeie în fustă scurtă, pe tocuri, cu o țigară în mână, machiată ca dracu’… Ce e?

– Haideți, dom’ le… o curvă, normal!

– Răspuns evaziv! Poate să fie mă-ta, poate să fie nevastă-ta!

Amenzi:

– pentru chemare fală a serviciului de pompieri: 100 lei;

– apel fals pentru intervenția polițiștilor: 200 lei;

– pentru chemarea falsă a ambulanței: 300 lei;

– dacă chemați pompierii, poliția și salvarea, există reduceri de 50%.

